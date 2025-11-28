Así salió Wendy Guevara de su cirugía estética: ¿cuánto cuesta y cuántas costillas le fracturaron?

Wendy Guevara apenas salió del quirófano pero ya piensa en el siguiente paso para tener el cuerpo que desea.

La influencer, ganadora de la primera temporada de La casa de los Famosos, todavía padece los dolores de la cirugía estética a la que se sometió para moldear su cintura pero poco a poco recupera el ánimo.

El resultado del procedimiento todavía tardará unos tres meses para que se pueda apreciar pero Wendy está emocionada por haberse atrevido a dar el paso y realizarse esta “remodelación costal”.

En un video en su canal de YouTube, Guevara mostró su proceso de recuperación y rehabilitación que apenas comienza y que la obliga a usar todo el tiempo un corsé.

De acuerdo con su médico, Iván Mercado, lo que se hizo al cuerpo de Wendy fue “estrechar la cintura, y agregar grasa a los glúteos y a las piernas”.

¿Cuál es procedimiento al que se sometió Wendy Guevara?

La página de internet de la clínica Belba, especializada en cirugías estéticas con sede en Barcelona y pionera en España de la remodelación costal, explica que se trata de remodelar las costillas 10, 11 y 12

“Son las flotantes y por lo tanto no forman parte de la caja torácica. La cirugía dura 1 hora y se hace de manera ambulatoria, es decir, la paciente se va el mismo día a casa. Prácticamente no hay dolor. Después de la cirugía será importante llevar un corsé durante 3 meses todo el día, puesto que este será el que acabe de moldear las costillas para conseguir la cintura deseada”.

En efecto, en una entrevista con el programa De primera mano, Wendy Guevara e Iván Mercado aparecieron para explicar el procedimiento.

“Lo que hicimos fue fracturarle tres costillas de cada lado; lo que se hace es que se reposicionan y eso provoca que la cintura de estreche”, describió el médico.

Es una cirugía cuyo costo varía de país a país, ya que depende en gran parte de la especialización de los cirujanos y el equipo médico con el que se realiza. En promedio, en México la remodelación costal cuesta 100 mil pesos, uno de los precios más económicos a nivel internacional ya que en Estados Unidos, por ejemplo, llega a costar 250 mil pesos.

Los planes a futuro de Wendy Guevara con su cuerpo

Wendy Guevara había alarmado a sus seguidores por un video que publicó justo después de la cirugía en el que aparece llorando y con mucho dolor. La propia influencer explica ahora que fue parte del efecto de los medicamentos.

“Lo que pasa es que yo soy muy sensible y con la anestesia y la medicina me puse un poco llorona”, dijo Wendy.

Aunque hace unas semanas había declarado que no se sometería a la fractura de costillas por lo dolorosa que es la recuperación, finalmente Wendy decidió avanzar con este procedimiento en busca del cuerpo que desea.

Sus planea para el año 2026 son viajar a Tailandia para someterse a otro tratamiento de feminización. Por ahora se ocupa en recuperarse de la cirugía que se hizo y que la tiene muy contenta por una razón: