Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez fueron detenidos en Canadá: “Mi hijo ya quiere irse, se asustó”

“Yo no quiero entrar un día a Canadá y me metan a un cuartito o algo… Me pueden quitar algo”.

La conductora de televisión, Mariana Echeverría, dio a conocer a través de sus redes sociales que estando de vacaciones con su familia fueron detenidos por la policía local de Canadá.

En compañía de su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, y de su hijo mayor, Mariana compartió que se llevaron tremendo susto por una infracción de tránsito.

Todo ocurrió cuando la familia recorría una carretera canadiense e intempestivamente un agente de policía le marcó el alto al vehículo que era conducido por Jiménez. Mariana aseguró que la indicación del oficial fue que no realizaron una detención completa al girar a la derecha.

“Nos acaba de parar la policía porque Óscar no se detuvo en una vuelta. Ahí está la policía. No es que no se haya detenido, no sé qué pasó, no sé qué vio”, expresó Echeverría, visiblemente sorprendida.

El incidente le trajo a la familia de la presentadora no solamente el susto, sino una multa que ascendió a 243 dólares, el equivalente a 4,458 pesos mexicanos, suma que Mariana consideró excesiva tras calificarla como menor.

“Óscar tenía que dar vuelta a la derecha y como que se siguió… Simplemente no hiciste un alto total y te seguiste. Como no se paró en seco, por eso fue la multa; no es que nos hayamos pasado un alto, que nos hayamos estacionado en un lugar que no. Fue una tontería realmente. Yo digo que esos 243 dólares, si no los pagas, no pasa nada, no fue una falta a la moral así, tan grande”, comentó la conductora en sus historias.

Por su parte, el futbolista expresó su intención de cumplir con la sanción para evitar complicaciones legales futuras.

@mariana.echeve Volar en helicóptero es ese recordatorio de que la vida se ve diferente cuando te atreves a subir un poquito más. 🌤️✨ Desde arriba todo se aclara… los miedos se hacen chiquitos y los sueños se sienten más cerca. Qué bonito es vivir momentos que te vuelven a encender el alma. 🚁💛 HHelicopterRideBBucketListMomentTTravelVibesSSkyViewsL#LiveTheExperience ♬ sonido original - A👸🏻

“Sí, se tiene que pagar… Estamos peleando porque ella dice que no pague, pero yo sí quiero pagar. Yo no quiero entrar un día a Canadá y me metan a un cuartito o algo… Me pueden quitar algo”, dijo Jiménez, preocupado por las posibles repercusiones de no saldar la multa.

El episodio de tensión también afectó al hijo de Mariana y Óscar, pues se asustó ante la presencia de la intervención policial.

Mariana indicó que su hijo Lucca, de cinco años, les pidió que ya regresaran a casa tras el incidente.

“Ya nos vamos mañana… (Mi hijo) dice que ya se quiere ir porque se asustó de que nos paró la policía… Después de la tormenta viene la calma; estamos llegando a Banff Góndola… Vamos a comer en un Oxxo para que pague la multa de tránsito”, concluyó la conductora.

Finalmente, la pareja y su hijo lograron retomar la tranquilidad y continuar con sus planes turísticos.

