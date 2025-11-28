Fan de Julión Álvarez lanzó su anillo de compromiso entre la multitud en pleno concierto

“Sé que es mejor decirnos adiós”.

Asistentes a la presentación más reciente de ‘El Rey de la Taquilla’ pudieron presenciar como una de las fanáticas del cantante decidió lanzar su anillo de compromiso entre la multitud que cantaba entre el asombro.

Ocurrió en Nicaragua y le dio la vuelta al mundo virtual. Y es que mientras muchos enamorados buscan los reflectores para arrodillarse y pedirle matrimonio a su ser amado, una mujer decidió llamar la atención por todo lo contrario.

Julión Álvarez ofreció su espectáculo en Managua y al interpretar el tema ‘Que te vaya bien’, Arly Martínez se despojó de su anillo de compromiso para lanzarlo con lágrimas en los ojos mientras coreaba la canción.

Sin embargo, la joya no le habría sido entregada recientemente, sino que la fanática de Álvarez cerraba un ciclo en su vida amorosa, pues trascendió que anunciaba su divorcio.

“Sé que es mejor decirnos adiós”, se lee en la publicación del video que ella misma compartió en sus redes sociales.

Inmediatamente, usuarios de internet buscaban conocer la historia de Martínez ante el insólito momento. Y aunque no se conocieron más detalles, muchos internautas llenaron de mensajes de apoyo le posteo de Arly.

“Hija si eso te despojaste de algo malo de tu vida te sientes mejor conta con tu madre que siempre estará a tu lado mientras estoy viva”, “Lo hubieras empeñado amiga y te compras unas cervezas más a su salud”, “Me aparecieron 4 propuestas de matrimonio y 1 de despecho, me encanta Tiktok”, “¡Sin manches! Qué valor, al nivel de deshacerte del anillo. (Quisiera tener ese valor)”, fueron algunos de los mensajes que se colgaron en redes sociales.

En tanto, la mujer cantó a todo pulmón la canción más triste de Álvarez, quien triunfó en su show ante el público nicaragüense.

