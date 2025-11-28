Suscríbete
Fernando Alonso hace sorprendente confesión: ¡mujeres le ofrecían 250 mil pesos por encuentros íntimos!

El actor de ‘Mi Verdad Oculta’ reveló que hombres, mujeres y trans le buscaban para tener intimidad.

Noviembre 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Fernando-Alonso.jpg

Fernando Alonso hizo fuertes declaraciones.

Instagram

“¿Cuánto me cobras?’ Si yo me dedicara a eso, sería millonario”.

Fernando Alonso comenzó su carrera artística en TV Azteca, luego de graduarse de la escuela de actuación CEFAT, de la misma televisora. En 2003 ya había hecho su primera aparición en ‘Mirada de mujer, el regreso’. De esa telenovela siguieron, por mencionar algunas ‘Se busca un hombre’, ‘Eternamente tuya’ y ‘Los Rey’.

El actor salió de Azteca para sumarse a las filas de Televisa y debutar en ‘Mi marido tiene familia’, después obtuvo llamados en ‘Tenías que ser tú’ y ‘Mi verdad oculta’, este 2025, compartiendo roles con Ariadne Díaz, Andrés Palacios y Grettell Valdés.

Alonso tiene una trayectoria en ascenso, sin embargo, sobre su vida personal sigue buscando a su media naranja y actualmente se le relaciona sentimentalmente con Mariana Seoane.

Si bien se dice “enamoradizo”, no quiso revelar la identidad de la mujer con la que está saliendo, pero dijo que está muy estable en su vida amorosa.

“Creo en el amor, soy enamoradizo, estoy saliendo con una persona, una mujer con la que conectamos en muchas cosas ,vamos bien, pian pianito”, dijo.

En la entrevista que ofreció dejó asombrados a sus seguidores, pues hizo revelaciones fuertes sobre propuestas íntimas que recibió hasta de mujeres casadas.

