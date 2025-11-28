Fernando Alonso hace sorprendente confesión: ¡mujeres le ofrecían 250 mil pesos por encuentros íntimos!

“¿Cuánto me cobras?’ Si yo me dedicara a eso, sería millonario”.

Fernando Alonso comenzó su carrera artística en TV Azteca, luego de graduarse de la escuela de actuación CEFAT, de la misma televisora. En 2003 ya había hecho su primera aparición en ‘Mirada de mujer, el regreso’. De esa telenovela siguieron, por mencionar algunas ‘Se busca un hombre’, ‘Eternamente tuya’ y ‘Los Rey’.

El actor salió de Azteca para sumarse a las filas de Televisa y debutar en ‘Mi marido tiene familia’, después obtuvo llamados en ‘Tenías que ser tú’ y ‘Mi verdad oculta’, este 2025, compartiendo roles con Ariadne Díaz, Andrés Palacios y Grettell Valdés.

Alonso tiene una trayectoria en ascenso, sin embargo, sobre su vida personal sigue buscando a su media naranja y actualmente se le relaciona sentimentalmente con Mariana Seoane.

Si bien se dice “enamoradizo”, no quiso revelar la identidad de la mujer con la que está saliendo, pero dijo que está muy estable en su vida amorosa.

“Creo en el amor, soy enamoradizo, estoy saliendo con una persona, una mujer con la que conectamos en muchas cosas ,vamos bien, pian pianito”, dijo.

En la entrevista que ofreció dejó asombrados a sus seguidores, pues hizo revelaciones fuertes sobre propuestas íntimas que recibió hasta de mujeres casadas.

“He tenido propuestas incluso de mujeres casadas. Que me dicen: ‘Fer, estoy casada, amo a mi marido, no lo cambio por nadie, pero mi marido ya no me toca’ y yo digo: agradezco, es un elogio porque son mujerones y me dicen ‘una vez’ y hasta me han dicho ‘¿Cuánto me cobras?’ Si yo me dedicara a eso, sería millonario”, expresó.

El actor no se limitó en sus palabras y destacó que “me llegaron a ofrecer 250 mil pesos, fue tentador, pero la verdad considero que te estás metiendo con otras energías por lo mismo que soy muy espiritual y la verdad la señora sí era alguien guapa, en otro momento diría sin que me pagues, pero la energía sexual es vital, yo muchos años la liberé, pero siento que parte de mi carrera se puso difícil fue porque no había una concentración porque cuando esa energía no la enfocas en crear, construir o dar vida, como se desperdicia”.

Finalmente, Alonso dijo que no sólo las mujeres casadas lo han buscado, “sí he sido acosado por hombres, mujeres y hasta trans. Me pasó que me mandaban videos masturb*ndose, antes de rechazar, porque he llegado a ser violento con gente que me ha querido acosar, pero decidí decir: ‘Te agradezco, pero yo no quiero’”.

