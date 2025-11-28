Suscríbete
Famosos

Vuelve el luto: Murió actor de ‘La Fea Más Bella’ y ‘La Reina del sur’ a los 49 años

Descanse en paz Conrado Osorio.

Noviembre 27, 2025 • 
MrPepe Rivero
phil-robertson-1200x675.jpg

El popular programa “Duck Dynasty” se encuentra de luto

ESPECIAL

El luto vuelve a embargar al medio del espectáculo con la muerte del actor de origen colombiano Conrado Osorio, quien fue diagnosticado con cáncer en 2023. Si bien se aferraba a su fe, su cuerpo resintió las quimioterapias y había estado hospitalizado.

Su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, fue quien confirmó la triste noticia de la muerte de Conrado Osorio a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”.

En Instagram, le dedicó: “Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

Conrado Osorio celebró 49 años, tras diagnóstico de cáncer

Apenas el pasado 26 de octubre, el actor había celebrado su cumpleaños número 49, en Medellín, mientras permanecía hospitalizado.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió en Instagram.

Conrado Osorio trabajó en varias telenovelas de México, como Clase 406, Amarte es mi pecado, Barrera de amor, Duelo de pasiones, La Fea más Bella, Pasión, En nombre del amor, entre otras.

También trabajó en La reina del sur, Mujeres al límite, La Madame, La viuda negra, La ley del Corazón y Echo 3.

Descanse en paz.

Luto Muerte La Fea Más Bella
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
andrea-legarreta-abierta-amor.jpg
Famosos
Andrea Legarreta: Confiesa ser mamá orgullosa del éxito de sus hijas y ya estar abierta al amor
Noviembre 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
Alma-Cero-abuela.jpg
Famosos
Alma Cero se derrumba al contar sobre la esquizofrenia de su abuela: “Era mi chiquita, era mi niña”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-Burro-Van-Rankin.jpg
Famosos
Raúl Araiza y ‘El Burro’ Van Rankin se metieron al mar borrachos y casi se ahogan… ¡pudo ser una tragedia!
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandro-Fernández-Jr.jpg
Famosos
Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar: “No lo vi en mal estado”
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Oduver-Cubillan.jpg
Series y Cine
Película “El Secreto de Luna” de Oduver Cubillan tendrá su estreno mundial en Miami
El filme con factura venezolana revela los silencios que destruyen hogares.
Noviembre 27, 2025
 · 
Nayib Canaán
kikemyagoitiaeleazargomez.jpg
Famosos
‘La Granja VIP’ prometió que no habría censura pero Kike Mayagoitia reclama y delata: “Una granjera enseñó los senos”
El recién eliminado, acusó a una compañera que se hizo pipí en la cámara.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-fea-bella-.jpg
Telenovelas
Habla la actriz que interpretó a ‘Fátima Bosch’ en ‘La Fea Más Bella’ tras video viral
¿Recuerdas quién era la actriz que interpretó a la modelo?
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Laura-Carmine.jpg
Laura Carmine confiesa con profunda tristeza que su mamá está perdiendo la memoria
En un video donde la peina se sincera y admite lo difícil que es ver a su mamá perder sus recuerdos.
Noviembre 27, 2025
 · 
Ericka Rodríguez