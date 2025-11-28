Vuelve el luto: Murió actor de ‘La Fea Más Bella’ y ‘La Reina del sur’ a los 49 años

El luto vuelve a embargar al medio del espectáculo con la muerte del actor de origen colombiano Conrado Osorio, quien fue diagnosticado con cáncer en 2023. Si bien se aferraba a su fe, su cuerpo resintió las quimioterapias y había estado hospitalizado.

Su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio, fue quien confirmó la triste noticia de la muerte de Conrado Osorio a través de sus redes sociales, donde lamentó su partida.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”.

En Instagram, le dedicó: “Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.

Conrado Osorio celebró 49 años, tras diagnóstico de cáncer

Apenas el pasado 26 de octubre, el actor había celebrado su cumpleaños número 49, en Medellín, mientras permanecía hospitalizado.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió en Instagram.

Conrado Osorio trabajó en varias telenovelas de México, como Clase 406, Amarte es mi pecado, Barrera de amor, Duelo de pasiones, La Fea más Bella, Pasión, En nombre del amor, entre otras.

También trabajó en La reina del sur, Mujeres al límite, La Madame, La viuda negra, La ley del Corazón y Echo 3.

Descanse en paz.