Famosos

Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!

Lo dio todo en el reto individual, pese a esguince cervical que lo llevó al hospital.

Noviembre 27, 2025 • 
MrPepe Rivero
kunno-accidente-.jpg

Kunno en Las Estrellas Bailan en Hoy

Kunno fue noticia por haber sido hospitalizado tras un accidente vial, que le dejó como consecuencia un esguince cervical.

Aunque médicos le pusieron un collarín, y se recomienda que no practique movimientos súbitos, el influencer llegó a cumplir con su llamado en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre, Kunno y sus compañeros se enfrentaron a duelos individuales, en los que tenían que bailar ante ritmos sorpresa, con tal de ganar puntos extra.

Cuando llegó el turno de Kunno, decidió quitarse el collarín y entregarlo todo. Sin embargo, uno de los movimientos que hizo fue que se tiró al piso de espaldas, y el video muestra cómo su cabeza casi golpeó contra el piso, en una hazaña que podría haberlo lastimado aún más del cuello.

Horas antes, Kunno había compartido fotos y videos desde el hospital, con el parte médico que confirmaba que tenía esguince cervical.

kunno-accidente--2.jpg

Sin embargo, aunque todavía no se confirma si se lastimó aún más el cuello, Kunno decidió darlo todo en la pista, y anotó:

*A MI NADIE ME APAGAAAAA Y LA DIMOS TODA EN LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY VOTE MUCHO POR MI HOYYY!! QUIERO SEGUIR DANDO TODO DE MI!!

Kunno Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
