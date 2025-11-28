Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!

Kunno fue noticia por haber sido hospitalizado tras un accidente vial, que le dejó como consecuencia un esguince cervical.

Aunque médicos le pusieron un collarín, y se recomienda que no practique movimientos súbitos, el influencer llegó a cumplir con su llamado en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Durante la mañana de este jueves 27 de noviembre, Kunno y sus compañeros se enfrentaron a duelos individuales, en los que tenían que bailar ante ritmos sorpresa, con tal de ganar puntos extra.

Cuando llegó el turno de Kunno, decidió quitarse el collarín y entregarlo todo. Sin embargo, uno de los movimientos que hizo fue que se tiró al piso de espaldas, y el video muestra cómo su cabeza casi golpeó contra el piso, en una hazaña que podría haberlo lastimado aún más del cuello.

Horas antes, Kunno había compartido fotos y videos desde el hospital, con el parte médico que confirmaba que tenía esguince cervical.

Sin embargo, aunque todavía no se confirma si se lastimó aún más el cuello, Kunno decidió darlo todo en la pista, y anotó: