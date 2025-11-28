Suscríbete
Charly Moreno no olvida a Daniel Bisogno: le dedica mensaje a 9 meses de su muerte

El joven tiene muy presente al conductor de “Ventaneando”

Noviembre 27, 2025 • 
Alejandro Flores
charlymorenodanielbisogno.jpg

Charly Moreno

Instagram

Charly Moreno constantemente dedica mensajes en sus redes sociales a la memoria de Daniel Bisogno.

El conductor de Ventaneando y Charly tuvieron una relación cercana y de hecho, el joven asegura que fueron pareja.
Lo cierto es que estuvo incluso cerca de Bisogno durante la última etapa de su enfermedad, cuando estuvo hospitalizado en tres ocasiones a lo largo de un año.
Charly ha revelado también que piensa publicar videos nunca antes vistos y que están en su poder, como una especie de homenaje a Daniel.
Como se informó aquí en TVyNovelas, entre los contenidos que serán publicados, Charly detalló que posee grabaciones de encuentros familiares y presentaciones artísticas.

“Tengo (videos) de cuando fue a ver a su prima Angélica Vale y a su tía Angélica María, cuando Niurka estuvo en ‘Lagunilla mi barrio’. La gente podrá ver momentos inéditos”.

El mensaje de Charly Moreno a Daniel Bisogno

En su cuenta de Instagram, Charly tiene fija una publicación en la que recuerda a Bisogno en el que hubiera sido su cumpleaños en este 2025.

Con un collage de todos, el joven escribe: “Feliz cumpleaños a uno de mis ángeles en el cielo”.
Su más reciente publicación fue para conmemorar los nueve meses de la muerte del conductor de Ventaneando.

“Han pasado mil noches, y sigues tan presente”, escribió Charly Moreno en Instagram junto con dos fotos en las que aparece solamente él frente al espejo.

En Día de Muertos, Charly también publicó otro mensaje que parece dirigido a la memoria de Bisogno y el hueco que dejó en su vida.

¿Y cuándo se celebra el día de los que estamos muertos por dentro?

Daniel Bisogno Charly
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
