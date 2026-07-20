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Ella es la niña ganadora de "¿Quién es mejor?”

El programa de concursos tuvo una final con mucho talento infantil

Julio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
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Lía y Edwin llegaron a la final

Captura las estrellas

Dos talentos infantiles se enfrentaron en la final de "¿Quién es mejor?”

El programa de concursos conducido por Marie Claire Harp tuvo su capítulo final con el enfrentamiento de talentos en artes circenses, suertes de yoyo y hasta un mentalista que falló terriblemente al momento de querer adivinas dos cifras de dos dígitos.
Entre esos concursantes que se quedaron en el camino, destacó también Brandon, un niño cantante de música de banda que sorprendió con su carisma pero no fue suficiente para llegar a la final.

Finalmente, los expertos eligieron como finalista a Lía Navarro, una contorsionista que deslumbró desde su primera aparición con un espectáculo en el que combinaba el arte de su cuerpo con una propuesta teatral gótica.
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Por parte del público, el finalista que se enfrentó a Lía fue Edwin Montenegro, un niño baterista que mostró una capacidad para sacar tonos a su instrumento, haciendo que el público incluso recordara a Buddy Rich, el legendario baterista de jazz.

El mejor de "¿Quién es el mejor?”

Las votaciones del público fueron las que decidieron al ganador de esta edición de "¿Quién es mejor?”.


Y esa ganadora fue Lía, que recibió la enorme medalla que la acredita como “la mejor”.

“Me siento contenta y agradecido con mis maestros y mi familia que siempre me han apoyado”, dijo Lía cuando recibió el premio.

¿Quién es mejor?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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