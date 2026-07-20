Ella es la niña ganadora de "¿Quién es mejor?”

Dos talentos infantiles se enfrentaron en la final de "¿Quién es mejor?”

El programa de concursos conducido por Marie Claire Harp tuvo su capítulo final con el enfrentamiento de talentos en artes circenses, suertes de yoyo y hasta un mentalista que falló terriblemente al momento de querer adivinas dos cifras de dos dígitos.

Entre esos concursantes que se quedaron en el camino, destacó también Brandon, un niño cantante de música de banda que sorprendió con su carisma pero no fue suficiente para llegar a la final.

Finalmente, los expertos eligieron como finalista a Lía Navarro, una contorsionista que deslumbró desde su primera aparición con un espectáculo en el que combinaba el arte de su cuerpo con una propuesta teatral gótica.

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Por parte del público, el finalista que se enfrentó a Lía fue Edwin Montenegro, un niño baterista que mostró una capacidad para sacar tonos a su instrumento, haciendo que el público incluso recordara a Buddy Rich, el legendario baterista de jazz.

El mejor de "¿Quién es el mejor?”

Las votaciones del público fueron las que decidieron al ganador de esta edición de "¿Quién es mejor?”.



Y esa ganadora fue Lía, que recibió la enorme medalla que la acredita como “la mejor”.