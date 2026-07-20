La última videollamada de Mauro con Aylín Mujica habría sido desde la amabulancia

La muerte de Mauro Menéndez es una tragedia de la que poco a poco se han conocido algunos detalles que no hacen sino mostrar la fortaleza de Aylín Mujica, su madre.

La actriz estaba en plena grabación de TopChef VIP en el momento en que murió su hijo en Barbados.

Lo que se sabía hasta ahora es que un elemento de la producción del reality show le comunicó la noticia de la muerte pro ahora surge una nueva versión que resulta mucho más dramática.

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La trágica videollamada

Mauro estaba en un evento deportivo de beisbol cuando comenzó a sentirse mal. Su estado se agravó rápidamente por lo que se llamó a una ambulancia.

En ese momento, Mauro habría tenido la suficiente claridad para llamar o pedir ayuda para que llamaran a su madre desde la ambulancia.

De acuerdo con el portal Las Top News, que cita a personas que trabajan en TopChef VIP, en esa videollamada Aylín pudo ver a Mauro justo en el momento en que fue atendido dentro de la ambulancia.

No queda claro si en ese momento sufrió el infarto que le costó la vida, pero las personas de la producción del reality show cuentan que Aylín Mujica reaccionó con llanto y gritos de desesperación.

El segundo mensaje de Aylín Mujica

Los restos de Mauro, según ha explicado la familia, serán incinerados en Barbados.

Aylín Mujica, mientras tanto, ha publicado un segundo mensaje doloroso para manifestar lo mucho que extraña a Mauro.