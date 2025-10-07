Alexis Ayala sepulta escándalo tras acusaciones de Paty Díaz: “Está mi verdad, la suya y la verdad total”

Recién salido de LCDLF México, el actor responde a las acusaciones de violencia de género que hizo su expareja Paty Díaz, asimismo comparte su experiencia en el reality show, donde quedó en sexto lugar.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Alexis Ayala habla al respecto, expresa que elige cerrar ese capítulo del pasado y enfocarse en su presente tras su paso por La casa de los famosos México. Esta es su “ola” y ha decidido surfearla hacia adelante.

¿Cómo fue tu reencuentro con Cinthia? Siempre estuvo al pie del cañón...

Sí, lo sé. No tengo cómo agradecerlo. Allá adentro, de repente, te sientes abandonado porque realmente estás aislado. Las primeras semanas son muy fuertes, La casa te va llevando a que sí o sí empieces a enfrentarte contigo. A mí me sirvió para revalorarme, reencontrarme y revalorarme y reencontrarme.

La pareja ya había expresado sus deseos de volverse padres. Instagram

¿Cuál consideras que fue tu mayor aprendizaje?

Que mientras haya vida, tenemos siempre una oportunidad de ser y hacer mejor las cosas. Vivir es increíble.

Por otro lado, ¿qué piensas de las delicadas declaraciones que hizo Paty Díaz?

No sé qué dijo ni cómo lo dijo, pero, con todo respeto, mi vida está en el 2025 y veo para adelante. (A ella) le deseo lo mejor. Esta ola es mía, yo la estoy viviendo y yo tengo a la gente que amo: a mi familia.

Paty habla de violencia de género, agresiones... ¿es falso? Sus declaraciones sorprenden porque conocemos tu historia...

Exactamente, me conocen y me conocieron en La casa. Además, siempre existirá su verdad, mi verdad y la verdad y, caramba, la vida hay que vivirla bonito. Yo estoy en mi presente, disfrutando esto, lo demás no me corresponde.

¿Darás replica? ¿Piensas aclarar el tema con ella?

Yo no tengo que darle réplica a algo que no me atañe y que además no comparto.

¿Es falso?

No es mi verdad, ni es la verdad. Nunca se habló de eso, ahí se queda, vamos a otra cosa. La casa me está dando muchas cosas, entre ellas, valorar a las personas que amo: a mi esposa, a mis hijas, a mi madre y a mis amigos.