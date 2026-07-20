Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿A quién eliminaron de MasterChef este 19 de julio?

La cocinada de este programa fue una de las mejores de esta temporada, en opinión de los jueces

Julio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
masterchef eliminado 19 de julio.jpg

Daniel, Nora y Emmanuel

Instagram

El reto de eliminación de MasterChef este 19 de julio tuvo un reto y peculiar: cocinar con aura.

Los cocineros tuvieron que acudir a sus raíces, ya fueran personales y socioculturales , para presentar los platillos finales.
La decisión de quién sería el eliminado fue muy difícil para los chefs porque la mayoría de los cocineros presentaron platillos deliciosos.
TE RECOMENDAMOS: Aylín Mujica y Osamu Menéndez despiden a su hijo Mauro: “Mi corazón está devastado”
"¡Qué cocinada están dando!”, gritó el chef Poncho Cadena, quien es uno de los jueces junto a los chefs Adrián Herrera y Zahie Téllez.

La primera decisión fue salvar a Carmen, Julio y Ramahá porque sus platillos fueron ejemplo de cocinar con aura.
El resto de los platillos fueron:

  • Emmanuel, que presentó un chile en nogada, y que fue alabado por el chef Poncho por la generosidad de sus sabores
  • Nora hizo un platillo con tres semillas ancestrales, el cual fue elogiado por el chef Herrera: híjole, no se me hubiera ocurrido meter estos tres cereales, me gustó mucho la propuesta detrás de esto; me parece fantástico”
  • Daniela presentó Noche de hongos, un plato que fue elogiado en sus sabores por Zahie Téllez pero criticado por el chef Herrera en su presentación.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

florvignia--.jpg
Famosos
¿Quién es Flor Vigna, la octava habitante confirmada para La Casa de los Famosos México 2026?
Aceptó el reto de vivir varios días con Karina Torres, Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y más...
Julio 14, 2026
 · 
TVyNovelas
mosies arizmendi manelyk.jpg
Famosos
Moisés Peñaloza aclara su relación con Manelyk González antes de entrar a La Casa de los Famosos
El quinto habitante confirmado del reality show de TelevisaUnivision aclaró su relación sentimental
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo rendón.jpg
Famosos
Aldo Rendón, estilista de Belinda y amigo de Yolanda Andrade, cuarto confirmado de La Casa de los Famosos
Conocido como “el mejor estilista de México”, Rendón también es conocido por sus comentarios provocadores
Julio 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Karina-Paolita.jpg
Famosos
¿Karina Torres LE ROBÓ el lugar a Paolita Suárez en ‘La Casa de los Famosos México’?
La integrante de ‘Las Perdidas’ fue tachada de envidiosa al decir que sometieron a un juego su ingreso al reality.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ernesto-laguardia----.jpg
Famosos
Ernesto Laguardia, confirmado para La Casa de los Famosos México 2026
La cuarta temporada del reality show está por comenzar.
Julio 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
cynthia klitbo la casa de los famosos (1).jpg
Famosos
Cynthia Klitbo, la terrible Tamara de “El privilegio de amar”, entra a La Casa de los Famosos 2026
La actriz, recordada también por su adorable personaje de Juana Godoy en “Teresa” y su actual Tita en “Corazón de oro”, es la sexta confirmada
Julio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores

El salvado y el eliminado de MasterChef este 19 de julio

Antes de la eliminación, como sucede cada semana, se dio a conocer al salvado por el público. Y en esta ocasión fue Daniela Parra.

“Agradécele a tu público porque si no te salvan, hubieras quedado en la cuerda floja”, le dijo Zahie Téllez.

La misma Zahie dio a conocer que la eliminado en esta ocasión es Nora.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aylin-mujica----.jpg
Famosos
Aylín Mujica y Osamu Menéndez despiden a su hijo Mauro: “Mi corazón está devastado”
Julio 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero
fede-vigevani--.jpg
Famosos
Fede Vigevani lo había negado, pero SÍ ESTÁ CONFIRMADO para La Casa de los Famosos México
Julio 19, 2026
 · 
TVyNovelas
mhoni vidente medio tiempo shakira madonna.jpg
Famosos
Mhoni Vidente predice pleito entre Shakira y Madonna en el show del medio tiempo de la final España-Argentina
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica aragon david bowie.jpg
Famosos
El día que Angélica Aragón entró al camerino de David Bowie y dejó a Chema Yazpik afuera
Julio 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
lionel messi.jpg
Viral
¿Qué hizo Lionel Messi tras perder la copa ante España?
El delantero argentino jugó su segunda final mundialista pero esta vez no ganó
Julio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
lamine yamal novia.jpg
Viral
¿Quién es la novia de Lamine Yamal, el campeón español que ya comparan con Pelé?
Son novios apenas desde hace cuatro meses pero aparecieron juntos en cada uno de los partidos para mostrar su amor
Julio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
teesperaba-protagonistas-.jpg
Telenovelas
“Te esperaba” inicia grabaciones: Valentina Buzzurro y David Chocarro son los protagonistas
La nueva producción de Silvia Cano pronto nos sorprenderá en pantalla.
Julio 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero
memes-final.jpg
Viral
Los mejores memes de la final Argentina vs. España y del primer medio tiempo
Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay y más se unieron para el espectáculo del medio tiempo.
Julio 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero