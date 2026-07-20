¿A quién eliminaron de MasterChef este 19 de julio?

El reto de eliminación de MasterChef este 19 de julio tuvo un reto y peculiar: cocinar con aura.
Los cocineros tuvieron que acudir a sus raíces, ya fueran personales y socioculturales , para presentar los platillos finales.
La decisión de quién sería el eliminado fue muy difícil para los chefs porque la mayoría de los cocineros presentaron platillos deliciosos.
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"¡Qué cocinada están dando!”, gritó el chef Poncho Cadena, quien es uno de los jueces junto a los chefs Adrián Herrera y Zahie Téllez.
La primera decisión fue salvar a Carmen, Julio y Ramahá porque sus platillos fueron ejemplo de cocinar con aura.
El resto de los platillos fueron:
- Emmanuel, que presentó un chile en nogada, y que fue alabado por el chef Poncho por la generosidad de sus sabores
- Nora hizo un platillo con tres semillas ancestrales, el cual fue elogiado por el chef Herrera: híjole, no se me hubiera ocurrido meter estos tres cereales, me gustó mucho la propuesta detrás de esto; me parece fantástico”
- Daniela presentó Noche de hongos, un plato que fue elogiado en sus sabores por Zahie Téllez pero criticado por el chef Herrera en su presentación.
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El salvado y el eliminado de MasterChef este 19 de julio
Antes de la eliminación, como sucede cada semana, se dio a conocer al salvado por el público. Y en esta ocasión fue Daniela Parra.
“Agradécele a tu público porque si no te salvan, hubieras quedado en la cuerda floja”, le dijo Zahie Téllez.
La misma Zahie dio a conocer que la eliminado en esta ocasión es Nora.