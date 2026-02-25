Suscríbete
Famosos

Gabriel Soto celebra 30 años de carrera y vuelve con “Corazón de Oro”, mientras vive un renacer personal

El actor se encuentra en su mejor momento.

Febrero 25, 2026 • 
Grisel Vaca
Gabriel-soto-pasillos.png

Gabriel Soto

Octavio Lazcano

En el marco de su trigésimo aniversario como actor, Gabriel Soto se encuentra en un momento de plenitud profesional y personal, que él mismo define como un “renacer” tras haber superado un año difícil.

El actor celebra su trayectoria con uno de los desafíos interpretativos más complejos de su carrera: protagonizar a un hombre invidente en la próxima producción de TelevisaUnivision, “Corazón de oro”. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Soto reflexiona sobre su disciplina actoral y este nuevo proyecto que lo ha llevado a una profunda introspección y agradecimiento, además confiesa que ya está listo para el amor.

“Sí, ya estoy listo, a ver qué me depara el destino. Ahorita estoy en un momento de mucha paz y de mucho trabajo”, expresó Soto sobre un corazón abierto a nuevas posibilidades.

El actor es reconocido por su constancia laboral, gracias al trabajo que ha construido en años: “Amén, gracias a Dios, al público y a mi empresa Televisa que me apoya. Creo que el trabajo es una bendición, es a lo que me dedico, es mi sustento y el de mis hijas, su futuro y su porvenir, así que bendito sea el trabajo”.

Sobre ser considerado como el “galán eterno”, respondió entre risas: “No galán eterno, pero sí creo que tengo la gran fortuna de estar en este medio. De hecho, este año cumplo 30 años de carrera y gracias a Dios sigo haciendo protagónicos y proyectos importantes que están en el gusto del público y eso es una bendición y una suerte enorme”.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Respecto a la disciplina y profesionalismo que requiere el oficio, Soto destacó la importancia de la preparación continua: “Sí, la verdad es que mi coach de actuación me lo ha enseñado... Creo que hay quienes menosprecian la profesión del actor, piensan que es sólo pararte y decir las líneas, pero detrás de eso hay un trabajo impresionante... talleres, la creación del personaje, el entendimiento de las emociones, filosofía, inteligencia emocional... Hay mucho detrás de un actor”.

Gabriel-soto-.jpg

Gabriel Soto

Getty Images

“UN INVIDENTE NO VE CON LOS OJOS, PERO SÍ CON EL CORAZÓN”

Gabriel Soto manifestó su entusiasmo por su nuevo proyecto: “Está increíble. Le agradezco al productor Pedro Ortiz de Pinedo, que haya confiado en mí para hacer un personaje tan complejo y profundo, es algo completamente diferente a lo que he hecho”.

Describió que su personaje es complejo “porque es invidente, pierde la vista por una enfermedad congénita a los 18 años... pero ahora es un hombre echado para adelante, luchón, es un abogado”, detalló.

Para prepararse, el actor realizó una minuciosa investigación: “Estuve varias semanas en talleres de lecturas y de creación de personaje, también tuve juntas con una maestra, que es directora del Instituto de la ceguera de la Ciudad de México”. Este proceso lo llevó a cuestionarse detalles cotidianos: “Desde cómo le haces cuando te despiertas para ir al baño y lavarte los dientes, cómo te peinas, cómo escoges tu ropa, cómo sabes qué color te vas a poner... Porque regularmente la gente llega a ver la tele y un invidente no...”.

Esta vivencia, dijo, ha sido una lección de vida: “Para mí, el año pasado me dejó eso en mi vida personal como Gabriel, y ahora me toca interpretar un personaje que nuevamente me refuerza el hecho de agradecer lo bendecido que soy... Como siempre lo he dicho, un invidente a la mejor no ve con los ojos, pero sí con el corazón”.

Al hablar de su momento actual, Soto fue contundente:

“El 2025 fue un renacer por completo para mí en todos los sentidos, fue levantarme de las cenizas como el Ave Fénix, así que lo cerré agradeciendo al universo y a Dios, esperando que éste sea aún mejor”.

Este renacer sigue a un 2024 particularmente difícil, donde el actor enfrentó serios problemas de salud - hipertensión, plaquetas bajas y complicaciones cervicales- que derivaron en una profunda depresión, desorientación y desesperanza, según ha relatado en el pasado. Superó esa etapa enfocándose en su familia y en el amor propio.

gabriel soto Corazón de Oro
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mauricio-Castillo-Adal.jpg
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
Héctor Zamorano y la denuncia de ACOSO sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de ‘La Academia’
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
wendolee-hector-.png
Famosos
Wendolee Ayala confirma la causa de la muerte de Héctor Zamorano, su compañero en ‘La Academia’
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Kevin-Johnson.jpg
Viral
Estrella de la NFL es hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar; lo habían APUÑALADO
Kevin Johnson fue encontrado muerto en Los Ángeles e investigan su fallecimiento como un posible homicidio.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dulce-Romina.-Mircoli.jpg
Videos
Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver
Romina Mircoli quiere que su tía le regrese los restos de su madre.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez