Gabriel Soto celebra 30 años de carrera y vuelve con “Corazón de Oro”, mientras vive un renacer personal

En el marco de su trigésimo aniversario como actor, Gabriel Soto se encuentra en un momento de plenitud profesional y personal, que él mismo define como un “renacer” tras haber superado un año difícil.

El actor celebra su trayectoria con uno de los desafíos interpretativos más complejos de su carrera: protagonizar a un hombre invidente en la próxima producción de TelevisaUnivision, “Corazón de oro”. En entrevista exclusiva con TVyNovelas, Soto reflexiona sobre su disciplina actoral y este nuevo proyecto que lo ha llevado a una profunda introspección y agradecimiento, además confiesa que ya está listo para el amor.

“Sí, ya estoy listo, a ver qué me depara el destino. Ahorita estoy en un momento de mucha paz y de mucho trabajo”, expresó Soto sobre un corazón abierto a nuevas posibilidades.

El actor es reconocido por su constancia laboral, gracias al trabajo que ha construido en años: “Amén, gracias a Dios, al público y a mi empresa Televisa que me apoya. Creo que el trabajo es una bendición, es a lo que me dedico, es mi sustento y el de mis hijas, su futuro y su porvenir, así que bendito sea el trabajo”.

Sobre ser considerado como el “galán eterno”, respondió entre risas: “No galán eterno, pero sí creo que tengo la gran fortuna de estar en este medio. De hecho, este año cumplo 30 años de carrera y gracias a Dios sigo haciendo protagónicos y proyectos importantes que están en el gusto del público y eso es una bendición y una suerte enorme”.

Respecto a la disciplina y profesionalismo que requiere el oficio, Soto destacó la importancia de la preparación continua: “Sí, la verdad es que mi coach de actuación me lo ha enseñado... Creo que hay quienes menosprecian la profesión del actor, piensan que es sólo pararte y decir las líneas, pero detrás de eso hay un trabajo impresionante... talleres, la creación del personaje, el entendimiento de las emociones, filosofía, inteligencia emocional... Hay mucho detrás de un actor”.

“UN INVIDENTE NO VE CON LOS OJOS, PERO SÍ CON EL CORAZÓN”

Gabriel Soto manifestó su entusiasmo por su nuevo proyecto: “Está increíble. Le agradezco al productor Pedro Ortiz de Pinedo, que haya confiado en mí para hacer un personaje tan complejo y profundo, es algo completamente diferente a lo que he hecho”.

Describió que su personaje es complejo “porque es invidente, pierde la vista por una enfermedad congénita a los 18 años... pero ahora es un hombre echado para adelante, luchón, es un abogado”, detalló.

Para prepararse, el actor realizó una minuciosa investigación: “Estuve varias semanas en talleres de lecturas y de creación de personaje, también tuve juntas con una maestra, que es directora del Instituto de la ceguera de la Ciudad de México”. Este proceso lo llevó a cuestionarse detalles cotidianos: “Desde cómo le haces cuando te despiertas para ir al baño y lavarte los dientes, cómo te peinas, cómo escoges tu ropa, cómo sabes qué color te vas a poner... Porque regularmente la gente llega a ver la tele y un invidente no...”.

Esta vivencia, dijo, ha sido una lección de vida: “Para mí, el año pasado me dejó eso en mi vida personal como Gabriel, y ahora me toca interpretar un personaje que nuevamente me refuerza el hecho de agradecer lo bendecido que soy... Como siempre lo he dicho, un invidente a la mejor no ve con los ojos, pero sí con el corazón”.

Al hablar de su momento actual, Soto fue contundente:

“El 2025 fue un renacer por completo para mí en todos los sentidos, fue levantarme de las cenizas como el Ave Fénix, así que lo cerré agradeciendo al universo y a Dios, esperando que éste sea aún mejor”.

Este renacer sigue a un 2024 particularmente difícil, donde el actor enfrentó serios problemas de salud - hipertensión, plaquetas bajas y complicaciones cervicales- que derivaron en una profunda depresión, desorientación y desesperanza, según ha relatado en el pasado. Superó esa etapa enfocándose en su familia y en el amor propio.

