Famosos

Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”

El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada

Febrero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
HECTOR ZAMORANO.jpg

Héctor Zamorano lidiaba con una enfermedad crónica

Azteca

La muerte del cantante Héctor Zamorano ha sido un duro golpe emocional para familiares y amigos debido a las circunstancias en que ocurrió.

Apenas ahora se revela que detrás de su muerte hay una historia de salud física y mental que lo llevó a una lucha que Zamorano libró desde la pandemia.
Su hermano, durante el funeral llevado a cabo de manera privada, su hermano explicó que durante sus últimos meses decidió estar muy cerca de su familia.
Sobre las causas de su muerte, su padre reveló que fue por un paro respiratorio.

“Su cuerpo no aguanto más”, dijo su papá.

Los mensajes del ex integrante de la primera generación de La Academia

Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, vivía desde hace años con una enfermedad crónica de la que no se han revelado detalles.
El programa “Ventaneando”, sin embargo, reveló que también luchaba contra el demonio de la depresión, lo cual fue evidente en el intercambio de mensajes que tuvo con el programa.

“No tengo motivos, no tengo ánimo ni energía”, escribió en uno de esos mensajes en los que se entiende que el programa le hizo alguna propuesta para aparecer públicamente.

En otros dos de los mensajes, repite frases en las que se nota no solamente un desánimo provocado por la tristeza, sino una profunda desesperación ante la falta de inspiración por continuar con su vida.

“Ya tengo tiempo que no tengo ganas de despertar”.

HECTOR ZAMORANO mensajes.jpg

Los mensajes fueron revelados por “Ventaneando”

Captura “Ventaneando”

El más desesperado de los mensajes, revela la condición en que se encontraba Héctor Zamorano.

“Me gustaría estar en un hoyo en donde nadie sepa de mí, desaparecer”.

Héctor Zamorano La Academia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
