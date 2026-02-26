Suscríbete
Famosos

‘Colate’ y su hermana hacen DESGARRADORA confesión sobre su niñez y su padre: “Nos cambió por otros niños”

La expareja de Paulina Rubio forma parte de un programa de televisión junto a su hermana, y ambos han hecho fuertes confesiones.

Febrero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Colate-hermana.jpg

Los hermanos Vallejo-Nágera se sinceraron y hablaron sobre el abandono de su padre.

Instagram

“Papá nos cambió por otros niños, la verdad. Nunca tuvo un sitio para nosotros en su segunda casa. No tuvimos fines de semana ni veranos con él...”.

Nicolás Vallejo-Nágera hizo a un lado el conflicto legal con Paulina Rubio por la custodia de su hijo y emprendió una aventura televisiva en España junto a su hermana. La emisión coloca a parejas de hermanos en nuevos retos semanales de decoración de interiores.

El programa ha tenido buena aceptación del otro lado del continente, sin embargo trasciende porque poco se sabe de la familia de ‘Colate’ y en la emisión han dado ‘santo y seña’ de los parientes con los que convive Andrea Nicolás.

De hecho, durante un reto de eliminación donde los concursantes debían resolver una apuesta decorativa que integraba sala, comedor y cocina, con un presupuesto limitado, Vallejo-Nágera otorgó uno de los momentos más personales del programa cuando habló de la incertidumbre que sufre cada vez que su hijo debe viajar desde Miami. Confesó también, una vez más, la compleja relación que mantiene con ‘La Chica Dorada’.

TE RECOMENDAMOS: ¡Paulina Rubio en problemas! La acusan de presunto abuso contra su hijo mayor: esto se sabe

Sin embargo, no fue lo más revelador que se vivió en el programa ‘DecoMasters’. Y es que ‘Colate’, quien participa en el proyecto junto a su hermana Samantha, se sinceraron y recodaron a su padre.

El señor José Ignacio Vallejo-Nágera falleció en el año 2007, sin embargo los abandonó para formar otra familia. Samantha y ‘Colate’ echaron la vista atrás y recordaron el episodio que marcó un antes y después en su vida: cuando su progenitor se separó de su madre, Sabine Dèrouléde.

Samantha, quien es chef de profesión, contó cómo fue crecer sin la figura de un padre: “No somos nada cariñosos. Menos tú, que eres muy pesado todo el rato con besos y abrazos”.

El ex de Paulina, le cuestionó a su hermana si no extrañaba a su padre, a lo que Samantha mencionó: “Me acuerdo un montón de él. Fíjate que nuestros padres estaban separados y que tampoco hemos convivido mucho con él… me extraña todo lo que me acuerdo”.

Y añadió que tiene muy claras las características que heredaron de cada uno de sus padres. “Siempre digo que nosotros estamos divididos en dos: tenemos el gen Dèrouléde, el de mamá. Trabajador, muy exigente… y el gen Vallejo, que es el divertido, de patinar, cantar, extrovertido… porque papá era así”.

“Me acuerdo de que papá tenía una especie de discoteca en su casa con unas luces que de pequeños nos encantaban. Era una persona peculiar. Los Vallejo no eran muy normales”.

Y ‘Colate’ también abundó sobre el impacto que tuvo la separación de sus padres.

“Yo tuve una relación complicada. Mi vida cambió. Mi vida con papá, la moto, el campo… todo desapareció de la noche a la mañana”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: "Tiene muchas deudas"

Aunque los hermanos Vallejo-Nágera no precisaron las edades que tenían cuando su padre los abandonó, lo cierto es que “fue muy duro vivir sin él”.

“Papá nos cambió por otros niños, la verdad. Nunca tuvo un sitio para nosotros en su segunda casa. No tuvimos fines de semana ni veranos con él... Sólo me acuerdo de lo bueno, de lo divertido que era, iba a cantar a las residencias...”, concluyó Samantha.

Bajo estas declaraciones se hace patente la necesidad urgente que muestra ‘Colate’ de estar cerca de su hijo y pelar por él con la cantante Paulina Rubio.

COLATE Paulina Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
