Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo

Mhoni Vidente ya vio el futuro de Shakira.
Y predice que después del Mundial, su vida romántica se volverá apasionada y vertiginosa: para mediados de 2026 ya estará en Madrid haciendo otra vez vida de pareja.
La tarotista no tiene duda de lo que sucederá con Shakira en los próximos días y meses.
Para empezar, predice un concierto en el zócalo masivo y arrollador. “Va a imponer nuevo récord”, dice Mhoni Vidente.
La cantante colombiana, en efecto, ha generado tanta expectativa por su concierto de este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, que será de acceso gratuito y en el que es posible que rompa el récord de asistencia.
“Lo que va a pasar después es que va a Miami para arreglar los papeles de sus hijos porque se los quiere llevar a España”.
¿Dónde vivirá Shakira con su nuevo novio?
De acuerdo con la predicción de Mhoni, Shakira ha accedido a vivir en Madrid, convencida por sus hijos, quienes le han pedido estar cerca de su papá Gerard Piqué.
Shakira, cuando se separó del futbolista del Barcelona, se mudó a Miami, donde vive su familia más cercana.
Pero ahora, asegura Mhoni, volverá a España pero de la mano de su nuevo novio.
“A este nuevo novio la vamos a conocer primero en Puerto Rico, cuando Shakira vaya a la boda de Bad Bunny. Ahí será su presentación oficial”.
La predicción de la vidente es que luego de ese evento social, ambos se irán a vivir a Madrid.
Pero ¿quién es el nuevo novio de Shakira?
Hasta ahora lo que Mhoni ve son solamente pistas:
“Es un jugador, joven, un galán estadounidense”.