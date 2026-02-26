Suscríbete
Famosos

Shakira ya tiene novio y Mhoni Vidente predice dónde vivirán juntos y a partir de cuándo

La cantante colombiana presentará oficialmente a su galán en un evento próximo

Febrero 26, 2026 • 
Alejandro Flores
shakira mhoni vidente (1).jpg

Shakira triunfará en el Zócalo

Instagram

Mhoni Vidente ya vio el futuro de Shakira.

Y predice que después del Mundial, su vida romántica se volverá apasionada y vertiginosa: para mediados de 2026 ya estará en Madrid haciendo otra vez vida de pareja.
La tarotista no tiene duda de lo que sucederá con Shakira en los próximos días y meses.
Para empezar, predice un concierto en el zócalo masivo y arrollador. “Va a imponer nuevo récord”, dice Mhoni Vidente.
TE RECOMENDAMOS: La Vecindad de ‘El Chavo del 8’ está de luto, fallece la productora clave en los programas de Gómez Bolaños
La cantante colombiana, en efecto, ha generado tanta expectativa por su concierto de este domingo 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, que será de acceso gratuito y en el que es posible que rompa el récord de asistencia.

“Lo que va a pasar después es que va a Miami para arreglar los papeles de sus hijos porque se los quiere llevar a España”.

¿Dónde vivirá Shakira con su nuevo novio?

De acuerdo con la predicción de Mhoni, Shakira ha accedido a vivir en Madrid, convencida por sus hijos, quienes le han pedido estar cerca de su papá Gerard Piqué.
Shakira, cuando se separó del futbolista del Barcelona, se mudó a Miami, donde vive su familia más cercana.

Luto por Héctor Zamorano de La Academia
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
HECTOR ZAMORANO.jpg
Famosos
Filtran impactantes mensajes escritos por Héctor Zamorano antes de morir: “Quisiera estar en un hoyo”
El integrante de la primera generación de La Academia fue despedido por su familia en una ceremonia privada
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores

Pero ahora, asegura Mhoni, volverá a España pero de la mano de su nuevo novio.

“A este nuevo novio la vamos a conocer primero en Puerto Rico, cuando Shakira vaya a la boda de Bad Bunny. Ahí será su presentación oficial”.

La predicción de la vidente es que luego de ese evento social, ambos se irán a vivir a Madrid.
NO TE VAYAS SIN LEER: Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó
Pero ¿quién es el nuevo novio de Shakira?
Hasta ahora lo que Mhoni ve son solamente pistas:

“Es un jugador, joven, un galán estadounidense”.

Mhoni Vidente predice Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nodal cazzu bad bunny.jpg
Famosos
Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
Chespirito-Carmen-Ochoa.jpg
Famosos
La Vecindad de ‘El Chavo del 8’ está de luto, fallece la productora clave en los programas de Gómez Bolaños
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gabriel-soto-pasillos.png
Famosos
Gabriel Soto celebra 30 años de carrera y vuelve con “Corazón de Oro”, mientras vive un renacer personal
Febrero 25, 2026
 · 
Grisel Vaca
La-Bebeshita-Nicola.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ confiesa que salió con Nicola Porcella y lo CALIFICA con 10/10 entre los besos y apapachos
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Voz-Kids (1).jpg
Viral
Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó
La joven cantante cruzaba una carretera junto a un compañero de trabajo cuando perdió la vida.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mamá-Juan-Soler.jpg
Famosos
Juan Soler enfrenta con temor el ALZHEIMER que sufre su mamá: “no quiero despedirme a la distancia”
El actor abrió su corazón y contó cómo se encuentra su madre ante el diagnóstico.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Rivera-Erika-Alcocer.jpg
Famosos
Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’
La ganadora de ‘La Academia’ en su segunda generación revela que Carlos Rivera le guardó rencor por muchos años.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Castillo-Adal.jpg
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Tras el fallido reencuentro de ‘Otro Rollo’, la amistad entre los conductores está visiblemente fracturada.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez