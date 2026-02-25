‘La Bebeshita’ confiesa que salió con Nicola Porcella y lo CALIFICA con 10/10 entre los besos y apapachos

“Se me hace muy guapo”.

‘La Bebeshita’ tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación y ahí habló de su vida sentimental. Inicialmente, confirmó que terminó su relación con Brandon Castañeda.

La popular influencer fue una de las participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, de hecho, fue una de las concursantes que más divertían y entraban en polémicas. Dio mucho de qué hablar también cuando reveló que había retomado su noviazgo con su ex, Brandon, con quien bailaba en el concurso.

Pese a que la pareja ya tronó, tienen trabajo en común que lo hace continuar con una relación laboral.

TE RECOMENDAMOS: Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó

“Ahorita trabajamos juntos, tenemos varias cosas juntos, estamos en un podcast, en muchas cosas juntos. Le dije ‘¿sabes qué? Hay que ser profesionales, trabajar cada quien con su vida”, dijo Daniela Alexis, nombre real de la joven.

Ante los cuestionamientos de la prensa, la también conductora de televisión admitió que “yo quisiera cerrar un ciclo como cualquier persona que termina y ya le deja de hablar, lo deja de ver, yo quisiera, pero estamos en el medio, trabajamos juntos, o sea, no es como que lo deje de ver siempre”.

Y sobre el rompimiento, aseveró que le sorprendió cómo Castañeda la superó tan pronto. “Ya no estamos juntos. Él subió a una niñas a redes sociales… no me encelé, me decepcioné un poco, ‘bueno, no pensé que fueras tan rápido’, pero así son los hombres, bebé”.

Ante su nueva soltería, ‘La Bebeshita’ dijo que “estoy saliendo, conociendo, que me invitan, que sí, que no”.

Y sobre los nombres de los famosos con los que dijo haber salido, sólo destapó uno, el del exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella.

“He salido con varios del medio… le van a preguntar y me va a negar como el otro que me negó. No quiero saber… siento que quedo quemadísima, la más funada del mundo, pero he salido a conocer gente. No hay nada, no estamos saliendo, sólo es así de que ‘a ver qué onda’, unos besos y ya. Con Nicola. Se me hace muy guapo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’

‘La Bebeshita’ dijo que todo había sucedido en una fiesta donde coincidieron y, ella es quien le propuso que se siguieran viendo, pero el actor peruano se negó a falta de tiempo.