Suscríbete
Famosos

‘La Bebeshita’ confiesa que salió con Nicola Porcella y lo CALIFICA con 10/10 entre los besos y apapachos

La popular influencer confirmó que terminó su relación sentimental con Brandon Castañeda.

Febrero 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La-Bebeshita-Nicola.jpg

‘La Bebeshita’ cuenta cómo se dio la salida con Nicola Porcella.

YouTube

“Se me hace muy guapo”.

‘La Bebeshita’ tuvo un reciente encuentro con los medios de comunicación y ahí habló de su vida sentimental. Inicialmente, confirmó que terminó su relación con Brandon Castañeda.

La popular influencer fue una de las participantes de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, de hecho, fue una de las concursantes que más divertían y entraban en polémicas. Dio mucho de qué hablar también cuando reveló que había retomado su noviazgo con su ex, Brandon, con quien bailaba en el concurso.

Pese a que la pareja ya tronó, tienen trabajo en común que lo hace continuar con una relación laboral.

TE RECOMENDAMOS: Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó

“Ahorita trabajamos juntos, tenemos varias cosas juntos, estamos en un podcast, en muchas cosas juntos. Le dije ‘¿sabes qué? Hay que ser profesionales, trabajar cada quien con su vida”, dijo Daniela Alexis, nombre real de la joven.

Ante los cuestionamientos de la prensa, la también conductora de televisión admitió que “yo quisiera cerrar un ciclo como cualquier persona que termina y ya le deja de hablar, lo deja de ver, yo quisiera, pero estamos en el medio, trabajamos juntos, o sea, no es como que lo deje de ver siempre”.

Y sobre el rompimiento, aseveró que le sorprendió cómo Castañeda la superó tan pronto. “Ya no estamos juntos. Él subió a una niñas a redes sociales… no me encelé, me decepcioné un poco, ‘bueno, no pensé que fueras tan rápido’, pero así son los hombres, bebé”.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

Ante su nueva soltería, ‘La Bebeshita’ dijo que “estoy saliendo, conociendo, que me invitan, que sí, que no”.

Y sobre los nombres de los famosos con los que dijo haber salido, sólo destapó uno, el del exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella.

“He salido con varios del medio… le van a preguntar y me va a negar como el otro que me negó. No quiero saber… siento que quedo quemadísima, la más funada del mundo, pero he salido a conocer gente. No hay nada, no estamos saliendo, sólo es así de que ‘a ver qué onda’, unos besos y ya. Con Nicola. Se me hace muy guapo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’

‘La Bebeshita’ dijo que todo había sucedido en una fiesta donde coincidieron y, ella es quien le propuso que se siguieran viendo, pero el actor peruano se negó a falta de tiempo.

nicola porcella La Bebeshita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mauricio-Castillo-Adal.jpg
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
Héctor Zamorano y la denuncia de ACOSO sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de ‘La Academia’
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
wendolee-hector-.png
Famosos
Wendolee Ayala confirma la causa de la muerte de Héctor Zamorano, su compañero en ‘La Academia’
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Kevin-Johnson.jpg
Viral
Estrella de la NFL es hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar; lo habían APUÑALADO
Kevin Johnson fue encontrado muerto en Los Ángeles e investigan su fallecimiento como un posible homicidio.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dulce-Romina.-Mircoli.jpg
Videos
Hija de Dulce inicia proceso legal para RECUPERAR las cenizas de su mamá; su tía no se las quiere devolver
Romina Mircoli quiere que su tía le regrese los restos de su madre.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hector-zamorano-academia.png
Famosos
Exalumnos de ‘La Academia’ despiden de Héctor Zamorano en medio del luto con emotivos mensajes
Fueron compañeros de un sueño, y desde entonces fueron una familia.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
‘La Academia’ está de LUTO, lloran por la muerte de Héctor Zamorano, primer eliminado
El conductor Sergio Sepúlveda confirmó el deceso del cantante.
Febrero 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez