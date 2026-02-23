Suscríbete
Famosos

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tenía cáncer a los 16 años: “te vas a MORIR”

La hija mayor de ‘El Príncipe de la Canción’ atravesó por la enfermedad sin saber que casi le cuesta la vida.

Febrero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Marysol-Sosa.jpg

El fallecido cantante José José y su exesposa Anel guardaron el secreto de la enfermedad de su hija.

YouTube

“Me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’”.

Marysol Sosa, la hija mayor de José José y Anel Noreña abrió su corazón en una charla donde abordó diversas situaciones que vivieron en la intimidad familiar.

Sosa habló de momentos clave como si sabía que su papá era alcohólico o de cómo se enteró de su muerte.

Sobre la enfermedad de ‘El Príncipe de la Canción’, misma que le arrebató dinero, le dio supuestos amigos y terminó su matrimonio con su primera esposa, Anel Noreña, Marysol narró que poco supo o se dio cuenta.

TE RECOMENDAMOS: Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”

“Recién niña, entre mis 5 y 9 años, no lo sabía, pasaban cosas en mi casa, pero nunca veíamos cosas, mi padre lo que hacía es que se salía de la casa. Y si llegaba a tomar, nosotros nos retirábamos a nuestro cuarto”, declaró Marysol en la entrevista con Melo Montoya.

La hija del intérprete de ‘Lo Pasado, Pasado’, también puso sobre la mesa una enfermedad que padeció y que José José y Anel le ocultaron ante el shock del diagnóstico.

Marysol contó que ese episodio en su vida fue “caótico porque de ser la niña que pasó por la varicela y el sarampión, nunca me había pasado otra cosa”, sin embargo, le salió una bolita detrás de la oreja izquierda, una especie de barro pequeño.

La también cantante indicó que de ir con una dermatóloga que le extrajo la aparente infección, tan sólo mes y medio después, aquella bolita volvió y tres semanas después regresó de nueva cuenta.

La familia decidió acudir con una otorrinolaringóloga y ahí comenzaron los estudios para saber qué tenía Marysol. Pero los resultaron no le fueron mostrados y tuvieron que pasar varios años para que se enterara.

La hija de las estrellas tenía un cáncer muy agresivo, por ello lo mantuvieron en secreto. “Mi transcurso de vida entre mis 17 y mis 19 años fue muy especial porque entre que no me dijeron qué tenía, cuál era mi diagnostico no me lo dijeron luego luego. Sobre todo porque a mi papá le dio mucho miedo. Mi mamá no sabía qué hacer, pero a mi papá tenía miedo”, expresó Sosa Noreña.

Asimismo, Marysol asegura que nunca les reprochó a sus padres su silencio y que, por el contrario, su condición la llevó a adoptar el cristianismo como bandera de salvación.

“Nunca les reclamé, pero el día en que me lo dijeron fue mi llegada con Jesús, mi llegada a decirle ‘Señor, ¿quién eres tú?, por favor, no me quiero morir’. Y lloraba no con miedo sino con horror, con terror porque me lo confesaron así, como de telenovela.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo le dijeron José José y Anel a Marysol que tenía in terrible cáncer?

“Mi papá llegó a la casa, yo no traía suéter y no sé qué me vio… me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’, se acercaba mi madre y ya venía mi hermano de este lado”, relató la hija del intérprete.

Y añadió que gracias a su religión entendió su misión, pues también estaba a punto de irse a estudiar teatro musical al extranjero.

NO TE VAYAS SIN LEER: Maribel Guardia revela detalles de la última rehabilitación de Julián Figueroa y lo que pasó después

Marysol fue operada para que le retiraran el tumor y la enfermedad por completo, que describe como un racimo de uvas detrás de la oreja. Pasaron dos años en los que la medicina, la fe y los cuidados de su familia la ayudaran a cantar victoria.

Marysol Sosa José José Anel Noroña
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Emmanuel.jpg
Famosos
Inesperada EMERGENCIA médica sufre Emmanuel antes de subir al escenario y lo hospitalizan
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
divo de pacetas y kunno (1).jpg
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia julian figueroa (1).jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de la última rehabilitación de Julián Figueroa y lo que pasó después
Febrero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
ingrid martz.jpg
Famosos
Ingrid Martz revela que su hija Martina es un bebé arcoíris: “Antes tuve un otro embarazo”
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Caleb-Flynn.jpg
Viral
Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de ASESINAR a su esposa y fingir un robo: “¡Tiene dos disparos!”
Caleb Flynn alcanzó la fama en 2013 tras presentarse en el reality de canto como un “pastor musical”.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alejandra guzman y farrell goodman (1).jpg
Famosos
El hombre que le quitó a Alejandra Guzmán la fe en el matrimonio
La cantante vivió una crisis emocional durante 1998 y 1999
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares apostarías por mi (1).jpg
Famosos
“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
El reto de eliminación enfrentó a Lorenzo Méndez y Claudia Galván contra Alejandra Jaramillo y Beta
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
jc chavez.jpg
Famosos
JC Chavez confiesa que usó el mismo chip de naltrexona que tenía Julián Figueroa antes de morir
El boxeador mexicano aclaró sus dichos sobre el hijo de Maribel Guardia: “Te juro que no causa infartos”
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores