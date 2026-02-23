José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tenía cáncer a los 16 años: “te vas a MORIR”

“Me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’”.

Marysol Sosa, la hija mayor de José José y Anel Noreña abrió su corazón en una charla donde abordó diversas situaciones que vivieron en la intimidad familiar.

Sosa habló de momentos clave como si sabía que su papá era alcohólico o de cómo se enteró de su muerte.

Sobre la enfermedad de ‘El Príncipe de la Canción’, misma que le arrebató dinero, le dio supuestos amigos y terminó su matrimonio con su primera esposa, Anel Noreña, Marysol narró que poco supo o se dio cuenta.

“Recién niña, entre mis 5 y 9 años, no lo sabía, pasaban cosas en mi casa, pero nunca veíamos cosas, mi padre lo que hacía es que se salía de la casa. Y si llegaba a tomar, nosotros nos retirábamos a nuestro cuarto”, declaró Marysol en la entrevista con Melo Montoya.

La hija del intérprete de ‘Lo Pasado, Pasado’, también puso sobre la mesa una enfermedad que padeció y que José José y Anel le ocultaron ante el shock del diagnóstico.

Marysol contó que ese episodio en su vida fue “caótico porque de ser la niña que pasó por la varicela y el sarampión, nunca me había pasado otra cosa”, sin embargo, le salió una bolita detrás de la oreja izquierda, una especie de barro pequeño.

La también cantante indicó que de ir con una dermatóloga que le extrajo la aparente infección, tan sólo mes y medio después, aquella bolita volvió y tres semanas después regresó de nueva cuenta.

La familia decidió acudir con una otorrinolaringóloga y ahí comenzaron los estudios para saber qué tenía Marysol. Pero los resultaron no le fueron mostrados y tuvieron que pasar varios años para que se enterara.

La hija de las estrellas tenía un cáncer muy agresivo, por ello lo mantuvieron en secreto. “Mi transcurso de vida entre mis 17 y mis 19 años fue muy especial porque entre que no me dijeron qué tenía, cuál era mi diagnostico no me lo dijeron luego luego. Sobre todo porque a mi papá le dio mucho miedo. Mi mamá no sabía qué hacer, pero a mi papá tenía miedo”, expresó Sosa Noreña.

Asimismo, Marysol asegura que nunca les reprochó a sus padres su silencio y que, por el contrario, su condición la llevó a adoptar el cristianismo como bandera de salvación.

“Nunca les reclamé, pero el día en que me lo dijeron fue mi llegada con Jesús, mi llegada a decirle ‘Señor, ¿quién eres tú?, por favor, no me quiero morir’. Y lloraba no con miedo sino con horror, con terror porque me lo confesaron así, como de telenovela.

¿Cómo le dijeron José José y Anel a Marysol que tenía in terrible cáncer?

“Mi papá llegó a la casa, yo no traía suéter y no sé qué me vio… me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’, se acercaba mi madre y ya venía mi hermano de este lado”, relató la hija del intérprete.

Y añadió que gracias a su religión entendió su misión, pues también estaba a punto de irse a estudiar teatro musical al extranjero.

Marysol fue operada para que le retiraran el tumor y la enfermedad por completo, que describe como un racimo de uvas detrás de la oreja. Pasaron dos años en los que la medicina, la fe y los cuidados de su familia la ayudaran a cantar victoria.

