¿Adrián Di Monte amenazó al anfitrión de "¿Apostarías por mí?” después de quitarle 4,000 dólares?

Adrián y Nuja fueron sancionados por desobedecer al Anfitrión dos veces

Febrero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
Adrián movió la cámara del baño

Adrián Di Monte está muy nervioso por una dolencia de Nuja Amar, su pareja, en la espalda.

El actor ha pedido que le hagan análisis de sangre pero los médicos que la revisan decidieron esperar esta semana.
Su estancia dentro de la villa de "¿Apostarías por mí?” se ha convertido en un constante pugna con el Anfitrión esta semana.
Eso ha llevado a Adrián a cometer dos infracciones: cubrió una cámara del baño e improvisó una estructura en la bodega para ocultarse mientras aplicaba un remedio a Nuja.
Por esa razón, el Anfitrión decidió castigarlos y quitarles la mitad del dinero que llevaban acumulado en el reality show: 4 mil dólares.
Adrián Di Monte trató de justificarse ante el Anfitrión pero no se aceptaron sus argumentos.

La amenaza de Adrián Di Monte

Más tarde, Adrián Di Monte explotó contra al anfitrión y lanzó una amenaza que no pasó desapercibida.

El actor dijo en tono intimidatorio: “Bájale de... porque te voy a meter dos...”

Un fragmento del video fue mostrado a todos los integrantes de la villa durante la gala del martes y para Laysha fue escandaloso.

La influencer lo comentó con Mario Bezares y además, aseguró que Adrián también dijo:

“Ya sé quién eres y cuando te vea afuera te voy a...”

Malito, sin embargo, dudó de esta última parte porque no se vio en el fragmento del video

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
