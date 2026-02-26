La verdad detrás del injerto que René Strickler tiene en su brazo izquierdo: “a veces engorda”

Lo poco que se sabía de la cicatriz que tiene René Strcikler en su antebrazo izquierdo, muy cerca de la mano, es que fue producto de un accidente cuando era niño.

Aunque nunca lo ha ocultado, hasta ahora el actor tampoco había revelado detalles de lo que le pasó.

Es su esposa Rubí Cardozo la que revela la verdadera historia de esa cicatriz, producto de un injerto médicamente ingenioso.

En una conversación con los habitantes de la villa de "¿Apostarías por mí?” en la que el tema centra eran los tatuajes de Lupillo Rivera, René Strickler hizo una broma,

Cuando Lupillo preguntó formas de quitarse el tatuaje que le quedó en el brazo luego de su rompimiento con Belinda (se había escrito su nombre y luego lo rellenó de negro para que no se viera) el actor soltó una frase divertida.

TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto celebra 30 años de carrera y vuelve con “Corazón de Oro”, mientras vive un renacer personal

“Mejor hazle como yo, ponte un pedazo de piel y listo”, dijo mientras mostraba su injerto.

¿Qué le pasó a René Strickler en el brazo?

Rubí no quedó muy contenta con la broma y tras reprender a René, prefirió revelar la verdad detrás de ese procedimiento.

“A los cinco años, le rasparon tanto que le llegaron al hueso y le dijeron a la mamá: o le cortamos el brazo o le levantamos piel de la barriga y se lo cosemos”.

Es decir, en términos llanos, que le pegaron el brazo sin piel a la panza para que generara piel alrededor del hueso.

Cuenta Rubí que lo que se hace es que una vez que el brazo tiene piel, se hace el corte para retirarlo pero queda una herida en la panza.

“Entonces esa parte de la panza se cierra y René tiene una cicatriz desde chiquito, de por vida”.

Lupillo Rivera, en tono de broma, le preguntó: "¿Y esa parte no te engorda como la barriga?”.

Rubí se apresuró a contestar que no pero René la contradijo: