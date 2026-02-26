Suscríbete
La verdad detrás del injerto que René Strickler tiene en su brazo izquierdo: “a veces engorda”

El actor y su esposa finalmente revelan lo que le sucedió a los 5 años de edad

Febrero 26, 2026 
Alejandro Flores
René Strickler nunca ha ocultado su cicatriz

Lo poco que se sabía de la cicatriz que tiene René Strcikler en su antebrazo izquierdo, muy cerca de la mano, es que fue producto de un accidente cuando era niño.

Aunque nunca lo ha ocultado, hasta ahora el actor tampoco había revelado detalles de lo que le pasó.
Es su esposa Rubí Cardozo la que revela la verdadera historia de esa cicatriz, producto de un injerto médicamente ingenioso.
En una conversación con los habitantes de la villa de "¿Apostarías por mí?” en la que el tema centra eran los tatuajes de Lupillo Rivera, René Strickler hizo una broma,
Cuando Lupillo preguntó formas de quitarse el tatuaje que le quedó en el brazo luego de su rompimiento con Belinda (se había escrito su nombre y luego lo rellenó de negro para que no se viera) el actor soltó una frase divertida.
“Mejor hazle como yo, ponte un pedazo de piel y listo”, dijo mientras mostraba su injerto.

¿Qué le pasó a René Strickler en el brazo?

Rubí no quedó muy contenta con la broma y tras reprender a René, prefirió revelar la verdad detrás de ese procedimiento.

“A los cinco años, le rasparon tanto que le llegaron al hueso y le dijeron a la mamá: o le cortamos el brazo o le levantamos piel de la barriga y se lo cosemos”.

Es decir, en términos llanos, que le pegaron el brazo sin piel a la panza para que generara piel alrededor del hueso.
Cuenta Rubí que lo que se hace es que una vez que el brazo tiene piel, se hace el corte para retirarlo pero queda una herida en la panza.

“Entonces esa parte de la panza se cierra y René tiene una cicatriz desde chiquito, de por vida”.

Lupillo Rivera, en tono de broma, le preguntó: "¿Y esa parte no te engorda como la barriga?”.
Rubí se apresuró a contestar que no pero René la contradijo:

“Claro que sí, a veces engorda. Las células tienen memoria”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
