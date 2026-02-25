La Vecindad de ‘El Chavo del 8’ está de luto, fallece la productora clave en los programas de Gómez Bolaños

“Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”.

La Vecindad de ‘El Chavo del 8’ llora la partida de Carmen Ochoa Aranda, un pieza clave en el desarrollo de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños. El deceso de la productora fue confirmado a través de las redes sociales de Grupo Chespirito.

Desde 1973 y hasta 1985, Carmen trabajo directamente en las emblemáticas ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, además de ‘Chespirito’. Su paso por el proyecto terminó una década antes del final de las grabaciones, pero su influencia perduró.

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa, una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras; productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez, tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. QEPD”, se puede leer en el comunicado de la compañía.

Ochoa Aranda inició su trayectoria como asistente de producción y, apenas cuatro años después, tuvo una jerarquía mayor como productora asociada. En 1977, ya dirigía las cámaras para los programas de Gómez Bolaños. Entre 1980 y 1985, asumió la producción del programa ‘Chespirito’ que reunía sketches con personajes como el ‘Doctor Chapatín’, ‘Los Caquitos’ y ‘Los Chifladitos’.

En una transmisión en vivo de 2012 junto a Edgar Vivar, explicó la disciplina que exigía la comedia: “La comedia se hace en serio… me divierto mucho cuando leo el libreto la primera vez… pero cuando grabábamos, era muy en serio”.

Carmen fue impulsora de incluir animación en las introducciones de los programas, una idea compleja para la época por las limitaciones técnicas. Las ilustraciones corrieron a cargo de Ignacio Amero, colaborador también de Estudios Disney.

Este fué nuestro último desayuno juntos ; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita.

Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito.

Un abrazo a tus hijos🌷 pic.twitter.com/71CPBSS5P1 — Edgar Vivar (@varedg) February 25, 2026

Además, reveló que Gómez Bolaños consideró que ella interpretara a ‘Malicha’ cuando María Antonieta de las Nieves se ausentó temporalmente. “Yo decía: ‘¿cómo voy a actuar?, yo estoy mejor detrás de cámaras’”, dijo.

En tanto, Edgar Vivar fue quien mantuvo una estrecha relación con la productora hasta antes de su muerte, por ello compartió una imagen de la última ocasión que compartieron.

