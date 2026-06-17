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Papá de Ana Bárbara “habría agredido sexu4lm3nt3 a sus dos HIJAS MAYORES”, revela Adri Toval

La mujer que asegura haber engañado a Ana Bárbara con su esposo reveló un supuesto secreto sobre don Antero Ugalde.

Junio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La amante del esposo de Ana Bárbara destapó supuestos abusos de don Antero a sus hijas.

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“Y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante todos los escándalos que han rodeado los últimos meses a Aná Bárbara y en donde habría priorizado su relación con su esposo, incluso encima de sus hijos, sus padres y hermanos, se quedó sola.

Haciendo a un lado la supuesta infidelidad de la que fue víctima, según los dichos de la propia amante, la cantante se quedó al lado de su pareja, Ángel Muñoz, y ese habría sido el motivo de ruptura con todos.

Sin embargo, la periodista y examante de Muñoz, Adri Toval, arrojó una verdadera bomba, pues asegura que la distancia de Ana Bárbara se debe a otros motivos que involucran abusos sexuales al interior de la familia.

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Toval ofreció una entrevista al programa ‘Siéntese quien pueda’ y reveló que el año pasado la intérprete de ‘Bandido’ había pactado una entrevista con un programa muy famoso.

“El año pasado que yo estaba vinculada sentimentalmente con Ángel, Ana Bárbara pactó una entrevista con un programa mexicano muy famoso para poder sacar unas acusaciones bastante delicadas sobre Don Antero”, dijo la costarricense.

Y luego, dijo lo impensable: “que presuntamente habría agredido sexualmente a las dos hijas mayores cuando eran niñas y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante el delicado panorama, Toval asegura que “por eso Ana Bárbara había tomado distancia (de su familia)”.

La comunicadora manifestó también que esa delicada información se la contaron tanto Ángel como Ana, pero notó “ciertas inconsistencias en el relato”, mismo que le fue revelado por “Ángel personalmente y Ana Bárbara por video”.

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A pregunta expresa del periodista Lucho Borrego sobre si ambos le contaron la misma historia que devela abusos de Don Antero, Adri Toval afirmó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Adri Toval manda advertencia a Ana Bárbara tras exhibir audios privados con Ángel Muñoz: “Quiere tu dinero”

Finalmente, dio a conocer que la entrevista que habían negociado y donde supuestamente se conocerían los secretos del patriarca familiar, no se llevó a cabo a petición de los hijos de la cantante.

“Cuando Ana Bárbara pacta esta entrevista, los hijos mayores ‘Chema’ y Emiliano intervienen, siempre según la versión de Ángel, llegan llorando a la casa y le dicen a la mamá: ‘por favor, no saques esto que va a destruir nuestra familia. Esto es muy grave, se trata de nuestro abuelo’”, concluyó.

Ana Bárbara abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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