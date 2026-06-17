Papá de Ana Bárbara “habría agredido sexu4lm3nt3 a sus dos HIJAS MAYORES”, revela Adri Toval

“Y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante todos los escándalos que han rodeado los últimos meses a Aná Bárbara y en donde habría priorizado su relación con su esposo, incluso encima de sus hijos, sus padres y hermanos, se quedó sola.

Haciendo a un lado la supuesta infidelidad de la que fue víctima, según los dichos de la propia amante, la cantante se quedó al lado de su pareja, Ángel Muñoz, y ese habría sido el motivo de ruptura con todos.

Sin embargo, la periodista y examante de Muñoz, Adri Toval, arrojó una verdadera bomba, pues asegura que la distancia de Ana Bárbara se debe a otros motivos que involucran abusos sexuales al interior de la familia.

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Toval ofreció una entrevista al programa ‘Siéntese quien pueda’ y reveló que el año pasado la intérprete de ‘Bandido’ había pactado una entrevista con un programa muy famoso.

“El año pasado que yo estaba vinculada sentimentalmente con Ángel, Ana Bárbara pactó una entrevista con un programa mexicano muy famoso para poder sacar unas acusaciones bastante delicadas sobre Don Antero”, dijo la costarricense.

Y luego, dijo lo impensable: “que presuntamente habría agredido sexualmente a las dos hijas mayores cuando eran niñas y que doña Lourdes estaba enterada de esta situación”.

Ante el delicado panorama, Toval asegura que “por eso Ana Bárbara había tomado distancia (de su familia)”.

La comunicadora manifestó también que esa delicada información se la contaron tanto Ángel como Ana, pero notó “ciertas inconsistencias en el relato”, mismo que le fue revelado por “Ángel personalmente y Ana Bárbara por video”.

A pregunta expresa del periodista Lucho Borrego sobre si ambos le contaron la misma historia que devela abusos de Don Antero, Adri Toval afirmó.

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Finalmente, dio a conocer que la entrevista que habían negociado y donde supuestamente se conocerían los secretos del patriarca familiar, no se llevó a cabo a petición de los hijos de la cantante.