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Revelan el plan que tiene don Antero para que su hija Ana Bárbara se divorcie de Ángel Muñoz

Papá e hija están distanciados desde hace casi una década pero ahora don Antero está interesado en el desenlace de la crisis matriomonial de la cantante

Abril 02, 2026 • 
Alejandro Flores
DON ANTERO ADRI TOVAL ANA BARBARA.jpg

Don Antero dice que el divorcio es lo mejor que le podría pasara a su hija

Captura VLA

Detrás del escándalo por la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz se ha generado una reacción en cadena.

El empresario y todavía esposo de Ana Bárbara habría tenido un amorío extramarital con Adri Toval, una joven periodista costarricense que asegura que fue engañada bajo el argumento de que Ángel “estaba a punto de divorciarse de la cantante”.
La revelación cimbró el matrimonio de Ana Bárbara hasta el punto de que hay versiones que aseguran que ya se fue a vivir a un departamento que la cantante usaba como bodega.
Al centro de este escándalo esta Toval, quien ha decidido comenzar a dar entrevistas para revelar cada vez más detalles de lo que su romance que, asegura, duró casi un año.
La primera de estas entrevistas fue con el programa “Siéntese quien pueda”, en el que Kerly Ruiz viajó a Costa Rica para platicar con ella.
En la charla, Toval reveló que ha llorado durante muchos días pues se siente traicionada por Ángel, quien le había prometido salir a defenderla en caso de que se supiera su amor.

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Pero otra revelación impactante sucedió antes de la grabación de la entrevista.
Kerly Ruiz contó que cuando consiguió la entrevista, Toval le dijo que estaba dispuesta a hablar de todo por una razón: la familia de Ana Bárbara quiere que yo cuente mi verdad”.
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La intervención de don Antero

La cantante y su familia están distanciados desde hace casi una década en las que han acumulado malos entendidos y han cruzado acusaciones mutuas.

Ahora, de acuerdo con lo dicho por Toval, don Antero, el papá dela cantante, está alentando la aparición de Adrí para empujar el divorcio de su hija.

Kerly contó:

“Cuando ella llegó a mi cuarto para la entrevista, recibió una llamada y adivina quién la llamaba... el papá de Ana Bárbara, don Antero”.

Ana Bárbara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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