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“Ustedes no lo saben pero Natalia Jiménez padece una enfermedad crónica grave”

El esposo dela cantante Arnold Hemkes reveló la razón por la que usaron una ambulancia el día del Vive Latino

Abril 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Natalia Jiménez y Arnold Hemkes grabaron un video juntos

Instagram

“Ustedes no lo saben”, dijo con gesto acongojado el esposo de Natalia Jiménez, Arnold Hemkes, en un video publicado en el perfil de la cantante.

Hemkes también es su mánager, por lo que su aparición en el video fue también para explicar la razón por la que la cantante utilizó una ambulancia al salir del Vive Latino y para trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí volar a Puebla para un festejo con Carlos Rivera.
La propia Jiménez publicó un video editado de ese trayecto por Circuito Interior mientras comentaba con entusiasmo que nada la detendría para estar en el festejo.
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La cantante fue duramente criticado por el uso de la ambulancia, ya que el video daba la impresión de que estaba usando la ambulancia simplemente por prisa y para abrirse paso en medio del tráfico.

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La explicación de la ambulancia usada por Natalia Jiménez

Ahora, en el video publicado junto a su esposo y mánager, explica que sí tenía una condición médica que ameritó el uso del vehículo.

“Natalia desde hace varios meses presenta un cuadro de prediabetes. A ella no le gusta hablar de sus temas médicos”.

La prediabetes se define médicamente, de acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos como “una condición médica grave que aumenta el riesgo de presentar diabetes tipo 2".
Afortunadamente la medicina ha probado que es una condición reversible mediante un cambio de hábitos alimenticios y de estilo de vida.

De acuerdo con la narración de los esposos, una vez en el hospital, los médicos permitieron a Natalia Jiménez seguir con el plan original de viajar a Puebla en helicóptero. Fue en ese trayecto hacia el aeropuerto que Natalia grabó el video que luego fue editado y parecía que hubiera ido directamente del Vive Latino al hangar.

“No fue así; los videos a veces no muestran todo lo que hay detrás”, dijo Hemkes.

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Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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