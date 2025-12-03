Suscríbete
Operan de emergencia a Omar Chaparro; grababa escenas de acción cuando sufrió terrible lesión

El conductor filmaba una de las secuencias de acción más demandantes de la cinta.

En plena filmación de la película ‘Venganza’, el actor y cantante Omar Chaparro tuvo que ser intervenido de emergencia tras sufrir una fuerte lesión, esto luego de grabar una de las secuencias de acción más demandantes de la cinta.

Desde la cama del hospital, Chaparro compartió diversas fotografías donde se puede ver que fue recién intervenido y todo indica que fue operado de emergencia de la rodilla.

“Estrenando rodilla, gajes del oficio pero valió la pena la escena. No se pierdan ‘Venganza’ en cines el 26 de febrero”, escribió Omar en el pie de su publicación.

El accidente ocurrió mientras el también conductor rodaba una de las escenas de acción más determinantes del filme, una producción alto presupuesto que cuenta con especialistas de la franquicia John Wick.

El proyecto es un giro radical en su trayectoria, dejando en pausa su faceta de comediante y cantante para centrarse en el thriller y la acción.

Bajo el producción de Amazon Studios, ‘Venganza’ promete secuencias coreografiadas al más alto nivel y una propuesta visual que busca posicionarse entre las producciones más intensas del género.

¿Cuál es el estado de salud de Chaparro?

Luego de su última publicación, 23 horas antes, Omar dijo que se encuentra bien aunque no ofreció más detalles del incidente que lo llevó a ser operado de emergencia.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
