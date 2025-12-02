Suscríbete
Famosos

Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”

La empresaria que participa en ’Shark Tank’ habló sobre el trabajo de los recién egresados y fue señalada por su falta de empatía.

Diciembre 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Karla-Shanik-Berman.jpg

Karla Berman generó una de críticas al decir que los recién egresados deben pagar por trabajar.

Instagram

“La verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo”.

Karla Berman, hija de la popular conductora de espectáculos, Shanik Berman, quien ha ganado popularidad como inversionista en el programa ‘Shark Tank México’, generó una olas de críticas por sus comentarios.

La también empresaria estuvo como invitada en el podcast ‘Compuestos’ y al referirse a los primeros empleos de los jóvenes, destacó que quienes inician su carrera profesional “deberían pagar por trabajar”.

Berman también abordó el valor que los recién egresados aportan a las compañías con sus primeros años de experiencia.

“Que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo, porque la verdad tu primer trabajo, o tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar, porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que lo tenemos que ver así”, expresó la hija de Shanik.

Sus declaraciones rápidamente se extendieron como pólvora y muchos usuarios en redes sociales resaltaron su falta de empatía hacia quienes enfrentan condiciones precarias al buscar un empleo.

‘Hay que pagar por trabajar’. Claro, porque ustedes jamás han sufrido la precariedad de buscar empleo, pinch*s nepobabies”, así como señalamientos sobre el privilegio y el nepotismo:

“Esta mujer es producto del nepotismo, no del trabajo duro, por lo tanto, no tiene idea de las implicaciones que tiene una persona que empieza desde abajo”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer hacia Karla.

La hija de la periodista compartió un video en el que reconoció que su mensaje no fue claro. “Me tomé el tiempo de leerlos, y de ver todos los memes y todos los reclamos que me han hecho y la verdad es que al principio me enojé, dije ‘no me entendieron, debieron haber escuchado bien el podcast’. Incluso les contesté a algunas personas”.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Posteriormente, la tiburona explicó que, tras volver a escuchar su intervención en el podcast, comprendió que su forma de expresarse no fue la adecuada.

“Volví a escuchar el podcast. Estaba segura que era muy obvio que yo lo había dicho en un sentido metafórico, o sea que era tan importante aprender en tus primeros años que casi casi debías de pagar, pero cuando lo volví a escuchar, no escuché eso, escuché que literalmente dije ‘deberías de pagar por trabajar’. Mi punto no fue justificar sueldos bajos o malas condiciones, sino enfatizar la importancia del aprendizaje de las primeras estapas. En mi cabeza lo dije metafóricamente y jamás con la intención de que nadie trabaje gratis. Toca pedir perdón”.

Berman aceptó haber dicho “una pendej*da” y reiteró que no aconseja trabajar gratis, “que para eso está el servicio social y las prácticas profesionales”, prometiendo que cuidará mejor sus palabras.

Shanik Berman Karla Berman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ sorprende al anunciar que se bautizó a los 31 años: “He dejado muchas cosas del mundo”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
thalía michaeljakcsontommymottola.jpg
Famosos
Así reaccionó Michael Jackson al ver a Thalía en la Catedral de San Patricio para su boda en Nueva York
Diciembre 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sergio-andrade-.jpg
Famosos
Sergio Andrade reapareció, pero el video lo delató y descubren descarada mentira
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
capi-bara.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ en el destape de Capi Bara?
El programa dominical nos tiene al borde del asiento.
Diciembre 01, 2025
 · 
TVyNovelas
irvin-ruiz-.jpg
Famosos
Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela haber vivido una situación de abuso cuando tenía 14... “y él, 29"
El actor Irvin Ruiz recordó una experiencia que vivió durante dos años, y de la que sus padres no tuvieron conocimiento.
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-carrillo-portada.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo vuelve a portada de TVyNovelas y nos revela su secreto para llorar
La protagonista de ‘Los hilos del pasado’ habló abiertamente.
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
lasperdidas-.jpg
Famosos
Mujeres trans conquistan en ‘El Tenorio Cómico': Así ha sido la experiencia de Wendy Guevara y Paola Suárez
Las Perdidas, ahora estrellas del teatro, transforman sus tragedias en humor y nos revelan cómo asumen los desafíos que implica la actuación
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán