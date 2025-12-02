Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”

“La verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo”.

Karla Berman, hija de la popular conductora de espectáculos, Shanik Berman, quien ha ganado popularidad como inversionista en el programa ‘Shark Tank México’, generó una olas de críticas por sus comentarios.

La también empresaria estuvo como invitada en el podcast ‘Compuestos’ y al referirse a los primeros empleos de los jóvenes, destacó que quienes inician su carrera profesional “deberían pagar por trabajar”.

Berman también abordó el valor que los recién egresados aportan a las compañías con sus primeros años de experiencia.

“Que te guste es un muy mal criterio para encontrar un trabajo, sobre todo al principio de tu carrera. Lo que tienes que encontrar es un trabajo donde vas a aprender muchísimo, porque la verdad tu primer trabajo, o tus primeros años de trabajo, deberíamos de pagar, porque la verdad es que le traemos muy poco valor a las empresas y más bien, nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Yo creo que lo tenemos que ver así”, expresó la hija de Shanik.

Sus declaraciones rápidamente se extendieron como pólvora y muchos usuarios en redes sociales resaltaron su falta de empatía hacia quienes enfrentan condiciones precarias al buscar un empleo.

‘Hay que pagar por trabajar’. Claro, porque ustedes jamás han sufrido la precariedad de buscar empleo, pinch*s nepobabies”, así como señalamientos sobre el privilegio y el nepotismo:

“Esta mujer es producto del nepotismo, no del trabajo duro, por lo tanto, no tiene idea de las implicaciones que tiene una persona que empieza desde abajo”, fueron algunos de los mensajes que se podían leer hacia Karla.

La hija de la periodista compartió un video en el que reconoció que su mensaje no fue claro. “Me tomé el tiempo de leerlos, y de ver todos los memes y todos los reclamos que me han hecho y la verdad es que al principio me enojé, dije ‘no me entendieron, debieron haber escuchado bien el podcast’. Incluso les contesté a algunas personas”.

Posteriormente, la tiburona explicó que, tras volver a escuchar su intervención en el podcast, comprendió que su forma de expresarse no fue la adecuada.

“Volví a escuchar el podcast. Estaba segura que era muy obvio que yo lo había dicho en un sentido metafórico, o sea que era tan importante aprender en tus primeros años que casi casi debías de pagar, pero cuando lo volví a escuchar, no escuché eso, escuché que literalmente dije ‘deberías de pagar por trabajar’. Mi punto no fue justificar sueldos bajos o malas condiciones, sino enfatizar la importancia del aprendizaje de las primeras estapas. En mi cabeza lo dije metafóricamente y jamás con la intención de que nadie trabaje gratis. Toca pedir perdón”.

Berman aceptó haber dicho “una pendej*da” y reiteró que no aconseja trabajar gratis, “que para eso está el servicio social y las prácticas profesionales”, prometiendo que cuidará mejor sus palabras.

