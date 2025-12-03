Suscríbete
Lupita Jones defendió Mexicana Universal y dijo esto Fátima Bosch y el escándalo de Miss Universo

Lamentó que el certamen internacional “perdió el rumbo”.

Diciembre 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
fatima-lupita-jones-.jpg

Fátima Bosch y Lupita Jones

Instagram, Edson Vázquez

El escándalo en torno a Miss Universo es un tema imprescindible de tocar con Lupita Jones, quien habló sin problema del asunto, y separó a Fátima Bosch, de la controversia que persigue a los dueños de la organización.

La directora de Mexicana Universal reiteró su compromiso con la transparencia en los resultados de su concurso, y dio a conocer que la final está prevista para mayo o junio de 2026.

Además, Jones resaltó que cuando ella ha tenido la batuta, “independientemente de situaciones que se hayan presentado durante estos 30 años, jamás enfrenté una situación como la que está viviendo Miss Universo”.

“Jamás he sido puesta en el banquillo de los acusados por circunstancias como las que estamos viendo ahora”.

Lupita Jones insistió en que las organizaciones de concursos de belleza son distintas entre sí, y no operan como la gente piensa. “No todos somos iguales, que no nos pongan en la misma canasta”.

“Que hablemos de organizaciones que estamos aparte de Miss Universo organizaciones como Mexicana Universal que nos hemos encargado de mantener este espacio seguro y respetuoso para nuestras chicas”, dijo en conferencia de prensa.

¿Qué dijo de Fátima Bosch?

“No quiero caer en el juego de decir que Fátima compró la corona... Por lo menos hay que dejarla vivir su momento y construir su reinado”, dijo la primera Miss Universo mexicana.

Sobre Fátima Bosch, deseó: “Ojalá ella no se pierda en el camino y verdaderamente se enfoque en transmutar todas estas cosas feas en energía constructiva. No la conozco personalmente, pero le deseo lo mejor y que logre salir adelante de esta situación”.

Lupita Jones incluso pidió separar a Fátima de las polémicas que rodean al certamen internacional. “No mencionaría a Fátima como síntoma de la enfermedad de Miss Universo. Ella se puso esa corona desde el momento en que se suscitó esa situación con Nawat.. El mensaje que ella dio me pareció súper poderoso”.

dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg

Raúl Rocha vs. Omar Harfouch por críticas a Fátima Bosch

Instagram

Sobre los señalamientos sobre Raúl Rocha Cantú, Lupita Jones fue directa sobre que el empresario “nunca debió llegar a Miss Universo porque su visión para la marca estaba completamente alejada de la misión que tiene Miss Universo, tanto él como Anne Jakkaphong Jakrajutatip”.

Dijo que Rocha “no llegó por las razones correctas, no llegó para querer fortalecer a la marca o para generar un espacio para que las chicas verdaderamente se expresaran y se proyectaran internacionalmente, eso es una pena. Estas personas le han hecho mucho daño a Miss Universo”.

