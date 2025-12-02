¿Sin luz otra vez? Es tiempo de invertir en un respaldo de energía para casa

En la era digital, la mayoría de nuestras actividades en casa dependen de dispositivos electrónicos: desde computadoras y televisores inteligentes hasta electrodomésticos y consolas de videojuegos. Sin embargo, eventos como apagones, sobretensiones o interrupciones repentinas de energía pueden poner en riesgo estas herramientas y los datos que contienen.

Por ejemplo, en temporada de lluvias la energía de la red de servicios públicos se vuelve menos confiable, ¿cierto? No solo los apagones son más frecuentes, sino que también hay más interrupciones en la energía, como caídas de voltaje, variaciones de corriente y apagones.

¿La solución? Puede ser un UPS (fuente de alimentación ininterrumpida), es decir, un sistema de respaldo de energía. En la actualidad este tipo de herramientas de seguridad, ya no solo son un accesorio para oficinas, también se están convirtiendo en una herramienta esencial para uso doméstico.

Un UPS de alta calidad

La familia Koblenz, siempre preocupada por las necesidades de todos los hogares, ofrece un gran aliado para estos casos como lo es la No-Break UPS 7516 USBR, un dispositivo que brinda energía de respaldo para equipos electrónicos en caso de corte de luz o fluctuaciones en el suministro eléctrico.

Su función principal es permitir que los aparatos conectados se apaguen de manera segura para evitar pérdida de datos o daños, además de protegerlos contra sobretensiones y picos de voltaje.

Tiene una capacidad de 750 VA / 450 Watts, lo que la vuelve ideal para conectar computadoras, pantallas, consolas, módems, etc, manteniéndolos protegidos y funcionando sin importar que haya apagones o cortes de energía.

Puede brindar hasta 75 minutos de respaldo con una computadora, por lo que podrás continuar, terminar o guardar tu trabajo. Además de, continuar viendo una película o jugando videojuegos sin preocupaciones y de manera inmediata.

Cuenta con 6 contactos NEMA 5-15R: 4 contactos con respaldo de batería y protegidos contra variaciones de corriente y 2 contactos protegidos contra variaciones de corriente que te permitirán mantener todos tus aparatos protegidos.

También ofrece 4 Indicadores LED, que muestran el funcionamiento del UPS en todo momento. Es decir, las 4 luces de diferentes colores informan si está encendido, funcionando con batería, alguna falla o cargando la batería.

Se recomienda usar en hogares y oficinas al contar con capacidad para proteger y mantener funcionando pantallas de 25 a 52 pulgadas, consolas de videojuegos, módems, impresoras, PCs, bocinas, etc.