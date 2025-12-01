Sergio Andrade reapareció, pero el video lo delató y descubren descarada mentira

Hace unos días sorprendió la reaparición de Sergio Andrade en su canal de YouTube.

Si bien él no dijo exactamente el lugar donde estaba, en su canal de YouTube publicaron como ubicación " ANTILLAS NEERLANDESAS”.

El video sirvió para mostrar el aspecto actual del controvertido compositor en pleno día de su cumpleaños 70, pero también para anunciar su regreso a la música, con nuevo material para el 2 de diciembre.

Pero casi nadie lo notó: Había una mentira en la publicación del video.

Carlo Uriel compartió en redes sociales la investigación que realizó sobre el video de Sergio Andrade, y descubrió que realmente no estaba en Europa, sino en un hotel de Mérida, Yucatán, donde la noche cuesta 700 pesos.

Al revisar el video que el propio Sergio Andrade publicó en su canal de YouTube, me di cuenta de que su editor de producción se llama Emmanuel Santini, y supe en ese momento que podría guiarme a su rastro.



Y, en efecto, Emmanuel documentó en sus redes sociales todo esto que les… pic.twitter.com/Xcc1OBy59g — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) November 28, 2025

El video de Sergio Andrade tiene como fondo la zona de piscina del Hotel Mucuy. Se puede ver la pared de piedra y los detalles son los mismos a los que presume el sitio en las plataformas digitales para realizar una reservación.

Andrade, acompañado por un hombre

Carlo Uriel también compartió: “Emmanuel y Sergio Andrade aparentemente viajaron en el Tren Maya. El día que publicaron el video viajaron a la CDMX y, ayer por la mañana, volaron del aeropuerto de Toluca a Monterrey, Nuevo León.

“Sergio Andrade y Emmanuel, al aterrizar en Monterrey, rentaron un Airbnb. Con la información que obtuve de la arrendadora, me comentó que ese mismo día lo reservaron con solo una hora de anticipación, y que lo tienen reservado hasta el 29 de noviembre. Es un departamento ubicado cerca de la Marco Plaza y del Parque Fundidora”.

"¿Cuál es el modus operandi de Sergio Andrade? Pues resulta que me comuniqué con el hotel Mucuy, en Mérida, donde se grabó el video, y la secretaria me comentó que la habitación estaba a nombre de Emmanuel y no de Sergio Andrade, aunque ella sí reconoció a Sergio. Además, hace dos años una persona me comentó que vio a Sergio Andrade en las calles de Cuernavaca, acompañado de un hombre, en un contexto que describió como si se tratara de una relación. Ahora puedo correlacionarlo, bajo una conjetura, que escribió con Emmanuel. Porque si no, me pregunto: ¿por qué estarían viajando (o escapando) por toda la República Mexicana juntos?”.