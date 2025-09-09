Omar Chaparro revela que pensó en el suicidio : “decidí romperme para poder reconstruirme”

“Estuve en un momento de mucha depresión”.

Omar Chaparro no le rehuye a los temas difíciles, sobre todo si se trata de dar la cara a la prensa y hacerse responsable de sus acciones. Y es que en pasados días, su esposa Lucy Ruiz De la Peña, mejor conocida como ‘La Mojarrita’, reveló una infidelidad por parte del actor.

El desliz del humorista ocurrió mientras su esposa se encontraba en una casa de campo con sus hijos y él estaba en un viaje con unos amigos.

“Él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Me escribe una conocida y me dice ‘me está presumiendo una amiga que está emocionada de que va a salir con Omar’. Se me cayó el mundo”, expresó ‘La Mojarrita’ durante el podcast ‘ChingonaMente’.

En ese espacio, ‘Lucy relató cómo se enteró de la existencia de una tercera persona que le ayudó a visualizar el momento por el que atravesaba su matrimonio en ese entonces.

Y pese a la notoriedad del caso y las especulaciones sobre una separación, Omar y Lucy continuaron juntos.

Sin embargo, Omar no se ocultó y tras las declaraciones de su esposa y al ser captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, decidió ofrecer su postura.

Enfrenta la infidelidad

“Eso sucedió hace 15 años. Yo tengo 29 años con ella, es mi mejor amiga, somos un equipo que hemos tenido conflictos, no nada más de esa índole, financieros, bancas rotas, salud. Yo creo que uno se enamora dos veces en la vida: cuando llega el enamoramiento y te casas. El segundo enamoramiento es cuando llegan las dificultades y tú eliges a pesar de eso, decir ’te amo’, y ese es el que verdaderamente dura”, afirmó.

Sobre esos episodios complicados en su vida, Omar abrió su corazón y también narró otro momento que impactó a la prensa, cuando pensó en quitarse la vida.

Suicidio

Esta idea llegó a la vida del conductor y cantante en plena pandemia, cuando la humanidad no solamente enfrentó crisis de salud, también económica, miedo e incertidumbre del futuro. Ese ‘bache’ lo llevó a perder dinero en grandes cantidades al punto de caer en bancarrota esta la falta de empleo.

“Estuve en un momento de mucha depresión, y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque decidí romperme para poder reconstruirme”, dijo Chaparro.

Por último, Omar dice estar feliz en su matrimonio, con sus hijos y en su vida laborar. Añadió que es importante aprender de las etapas que se aparecen en la vida.