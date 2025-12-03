Famoso actor reza por un milagro para su papá, quien necesita complicada cirugía

El actor revela que su padre se encuentra delicado de salud y será sometido a una compleja operación a corazón abierto

Julio Mannino abrió su corazón a TVyNovelas para compartir el difícil momento familiar que atraviesa, luego de que a su padre, Giulio Mannino, le detectaran arterias tapadas que requieren de una intervención quirúrgica de alto riesgo.

Con la voz quebrada y visiblemente afectado, Mannino confesó su preocupación: “En este momento estoy pasando una situación no muy grata, a mi papá le detectaron arterias tapadas y lo tienen que intervenir”.

A pesar del dolor, el actor de 56 años encontró un consuelo en su profesión:

“No estoy bien, pero estoy muy contento de tener trabajo, porque me ha costado mucho, nadie me ha regalado nada, ya son 36 años de carrera y estoy feliz que por lo que sé hacer me llamen”.

Ya más tranquilo, el intérprete detalló la gravedad del estado de salud de su progenitor: “Tiene tres arterias tapadas y le tienen que hacer una operación a corazón abierto, le funciona el 40 por ciento de su corazón, tiene problemas en el riñón; el nefrólogo ya autorizó que lo operaran, esperemos que todo esté bien”.

Mannino depositó su esperanza en la fe y en la fortaleza de su padre, un hombre de 84 años al que describió como “muy fuerte, toda su vida ha sido muy sano, muy trabajador. Nunca fumó, nunca bebió alcohol, y creo que eso le va ayudar a salir adelante. Todo está en Dios, uno no puede hacer absolutamente nada”, añadió con resignación.

“ME ENCANTA ESTAR SOLO, TENER MI ESPACIO”

Al ser cuestionado sobre sus deseos para el nuevo año, el actor fue claro: “Lo único que deseo es que mi padre esté bien, al igual que toda la humanidad”. Reflexionando sobre el estado del mundo, agregó: “Siento que, de la pandemia para acá, el ser humano se volvió mucho más insensible, agresivo... entonces pido que nos toquemos un poco más el corazón”.

Aprovechando la conversación, Mannino también habló sobre su vida personal. Aunque afirmó estar “solo y feliz” a sus 56 años, aceptó que a veces extraña tener pareja. “Sí, hace falta, cómo no, hay que darle alegría al cuerpo porque es natural, pero me encanta estar solo, tener mi espacio”, explicó.

Definiéndose como un “alma libre”, el actor expresó su aversión a los celos y las ataduras: “Me encanta hacer lo que yo quiero y no me gusta sentirme culpable de nada, ni que me estén celando, ni preguntando dónde estoy (...) No hay como el hecho de ser libre y tener un amor libre también, alguien que no esté ahí detrás. Vivir en paz, con tranquilidad, eso es lo que pido siempre”.

Julio Mannino se dijo contento por el éxito de la obra “Soltero, casado, viudo y divorciado” y entusiasmado por su próxima participación en la telenovela Corazón de oro. “Me siento bendecido de que me hayan llamado para estar en esta producción”, concluyó.