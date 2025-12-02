Luto en ‘HuevoCartoon': Murió Fernando Meza, uno de los fundadores y voz de ‘Tlacua’

Se confirmó la muerte del actor de doblaje Fernando Meza, uno de los fundadores de ‘HuevoCartoon’, en donde dio voz a Tlacua, Ferdinand y Chema.

Por el momento no se han confirmado las circunstancias de su muerte.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio”, publicaron en redes sociales.

Fernando Meza fue un guionista, locutor y una de las mentes detrás de Huevocartoon, donde imprimió su sello de simpatía y espontaneaneidad.

Los “Huevos Rancheros” y los “Huevo Poetas”, fueron figuras recurrentes en los cortometrajes virales durante los primeros años del proyecto.

La franquicia llegó al cine en 2006, con ‘Una película de huevos’. Ahí escuchamos a Fernando Meza en la pantalla grande. También prestó su voz para ‘Huevo de Escorpión líder y El Pato Anfitrión en ‘Un gallo con muchos huevos’.

Descanse en paz.