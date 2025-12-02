Suscríbete
Famosos

Luto en ‘HuevoCartoon': Murió Fernando Meza, uno de los fundadores y voz de ‘Tlacua’

También lo escuchamos en ‘Una película de huevos’ como Ferdinand y Chema.

Diciembre 02, 2025 • 
MrPepe Rivero
huevocartoon.jpg

Luto en HuevoCartoon

Se confirmó la muerte del actor de doblaje Fernando Meza, uno de los fundadores de ‘HuevoCartoon’, en donde dio voz a Tlacua, Ferdinand y Chema.

Por el momento no se han confirmado las circunstancias de su muerte.

“Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio”, publicaron en redes sociales.

Fernando Meza fue un guionista, locutor y una de las mentes detrás de Huevocartoon, donde imprimió su sello de simpatía y espontaneaneidad.

Los “Huevos Rancheros” y los “Huevo Poetas”, fueron figuras recurrentes en los cortometrajes virales durante los primeros años del proyecto.

La franquicia llegó al cine en 2006, con ‘Una película de huevos’. Ahí escuchamos a Fernando Meza en la pantalla grande. También prestó su voz para ‘Huevo de Escorpión líder y El Pato Anfitrión en ‘Un gallo con muchos huevos’.

Descanse en paz.

Luto Muerte
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ sorprende al anunciar que se bautizó a los 31 años: “He dejado muchas cosas del mundo”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
thalía michaeljakcsontommymottola.jpg
Famosos
Así reaccionó Michael Jackson al ver a Thalía en la Catedral de San Patricio para su boda en Nueva York
Diciembre 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
Sergio-andrade-.jpg
Famosos
Sergio Andrade reapareció, pero el video lo delató y descubren descarada mentira
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
capi-bara.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ en el destape de Capi Bara?
El programa dominical nos tiene al borde del asiento.
Diciembre 01, 2025
 · 
TVyNovelas
irvin-ruiz-.jpg
Famosos
Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela haber vivido una situación de abuso cuando tenía 14... “y él, 29"
El actor Irvin Ruiz recordó una experiencia que vivió durante dos años, y de la que sus padres no tuvieron conocimiento.
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-carrillo-portada.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo vuelve a portada de TVyNovelas y nos revela su secreto para llorar
La protagonista de ‘Los hilos del pasado’ habló abiertamente.
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
lasperdidas-.jpg
Famosos
Mujeres trans conquistan en ‘El Tenorio Cómico': Así ha sido la experiencia de Wendy Guevara y Paola Suárez
Las Perdidas, ahora estrellas del teatro, transforman sus tragedias en humor y nos revelan cómo asumen los desafíos que implica la actuación
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán