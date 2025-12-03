Joven murió tras meterse a jaula de leona y ser atacado en zoológico: Revelan triste motivo

Esta semana causó gran conmoción el video que muestra a un joven entrando a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil.

Gerson de Melo solo tenía 19 años; logró escalar un muro de seis metros, para luego descender por un árbol dentro del Arruda Camera Park, en el noreste de Brasil.

En ese instante, lo recibieron las gallas de una leona, quen ya lo esperaba desde la base del árbol. Testigos gritaban “lo agarró, lo agarró”, cuando el animal se lanzó sobre él, como quedó grabado en video.

Las impactantes imágenes se volvieron virales, y el zoológico permanece cerrado mientras siguen las investigaciones.

¿Por qué el joven se metió a la jaula de la leona?

La consejera de protección infantil Verónica Oliveira, dijo que Gerson soñaba con convertirse en domador de leones. Previamente, ya se había escondido en el tren de aterrizaje de un avión con el plan de viajar a África y cumplir su meta.

El joven tenía problemas de salud mental. Gerson tenía 19 años, “pero cuando hablaba, creo que su capacidad cognitiva no pasaba de la de un niño de 5 años”, dijo Oliveira.

“Mostraba una fragilidad inmensa en su salud mental. Si hubiera recibido un seguimiento serio y constante, no estaríamos enfrentando esto hoy”.

“Gerson es el resultado de un sistema que siempre lo excluyó, pasó años encerrado. Hoy vimos el desenlace de una Crónica de una muerte anunciada. Ojalá quede la lección y que los tantos Gerson que atendemos cada día encuentren un final más feliz”, manifestó.

¿Qué dijeron las autoridades?

En un comunicado, aseguraron que equipos de seguridad buscaron detener la acción, pero “el hombre actuó con rapidez al ingresar al área y murió por las heridas causadas por el animal”.

En tanto, el zoológico publicó: “Este es un episodio extremadamente triste para todos, y enviamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a los amigos del hombre”.

Informaron que la leona no mostraba un comportamiento agresivo, por lo que no será sacrificada.