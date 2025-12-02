Hija de Poncho de Nigris no le habla; devastado llora y le pide perdón: “Todo se salió de control”

“Eran intereses de otras personas, de adultos y si hubiéramos platicado bien se hubiera hecho de otra manera”.

El empresario e influencer regiomontano Poncho de Nigris se mostró como nunca antes al dar a conocer el distanciamiento que existe entre él y su hija mayor, Ivanna.

El también influencer dijo que con su hija se enfrascaron en una polémica cuando la madre de la menor le solicitó ayuda económica para celebrar su fiesta de XV años.

De Nigris y la madre de la joven protagonizaron una discusión pública donde el creador de contenido acusó a su expareja de buscar fama con la lujosa fiesta de Ivanna, por lo cual no fue invitado.

Ahora el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, en su primera edición, habló con sentimentalismo sobre su relación con su hija, dando un discurso sobre el arrepentimiento que sentía desde aquella controversia con los XV años de su hija.

“Voy a aprovechar este momento para ofrecerle una disculpa a mi hija Ivanna, por todo el escándalo que se hizo por el XV años. Que no era la intención, pero que se salió de control. Eran intereses de otras personas, de adultos y si hubiéramos platicado bien se hubiera hecho de otra manera”, expresó Poncho.

El influencer rompió en llanto al confesar que desde ese momento la joven marcó distancia y pese a los mensajes, la joven decidió no buscarlo.

“Y le pido una disculpa si no tuve la capacidad de explicarlo de otra manera. Quiero que me busque porque yo no la puedo buscar, porque no me contesta, no sé dónde encontrarla, no sé donde vive”, indicó.

Hasta el momento no hay indicios de que Ivanna tenga intensión de arreglar las cosas con su padre.

