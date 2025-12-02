Suscríbete
Feria Yucatán Xmatkuil 2025 concluyó con un rotundo éxito

Diciembre 02, 2025 
TVyNovelas
La Feria Yucatán Xmatkuil 2025 se consolidó como uno de los eventos más importantes del año, superando todas las expectativas de asistencia con poco más de 3 millones de personas, dejando una huella imborrable en el corazón de los yucatecos y visitantes de otros estados. Con una oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento sin precedentes, la feria se convirtió en un verdadero escaparate de la riqueza y diversidad de Mérida.

Grandes artistas estuvieron presentes en esta edición, Air Supply, Molotov, Mijares, Emanuel, Gloria Trevi, Wisin, A.B. Quintanilla & Kumbia All Starz y Proyecto Uno, Ana Barbara, entre otros, llenaron los escenarios y reunieron a miles de fanáticos en noches llenas de energía. Destacaron igualmente la presentación conjunta de Jorge Medina y Josi Cuen, además del Rock Judes Fest.

Más de 100 stands ofrecieron una amplia gama de productos y servicios, desde deliciosas muestras de la gastronomía local hasta artesanías únicas elaboradas por manos yucatecas. Los juegos mecánicos, las cabalgatas, los espectáculos musicales y culturales, así como la lucha libre, y las zonas temáticas para niños, garantizaron la diversión para toda la familia.

En su edición número 50, la Feria Yucatán Xmatkuil 2025 fue mucho más que un evento comercial, se convirtió en un espacio de encuentro y convivencia para los tamaulipecos, donde se fortaleció el sentido de comunidad y se celebraron las tradiciones.

