¿Por qué José José perdió la voz? Laureano Brizuela destapa una verdad desconocida hasta ahora

El cantante José José fue uno de los artistas más queridos, pues desde su debut conquistó a millones con su inigualable voz. Con el paso de los años y su adición al alcohol sus cuerdas vocales fallaron y su canto no fue el mismo.

Sin embargo, a seis años de la muerte de ‘El Príncipe de la Canción’ es el compositor y cantante argentino Laureano Brizuela quien reveló la terrible verdad detrás de la pérdida de la voz del intérprete de ‘Quiero perderme contigo’.

Brizuela señaló que el problema con la voz de José José no fue algo en las cuerdas vocales, sino en el cerebro.

En una charla reciente que ofreció el argentino a Gustavo Adolfo Infante, el cantante habló sobre su relación con ‘El Príncipe de la Canción’.

“Yo fui amigo de José y hablamos mucho de sus debilidades. Tuvimos el mismo abogado, el mismo que los divorció. Es uno de los abogados que me ayudaron con el caso ya muy conocido aquí. Hablábamos de eso y él me decía: ‘¿Cómo puedes hacer falsetes?’. Tú sabes que yo siempre mejoré mis técnicas vocales porque yo no quería quebrar”, indicó Laureano.

Y añadió el verdadero problema que enfrentó José José y que no estaba relacionado con sus cuerdas sino con su cerebro.

“Es natural, lo tienes o no lo tienes. Las cuerdas son dos telitas así chiquititas, pero son músculos voluntarios. Lo que le falló a él, yo te aseguro que si lo hubiéramos analizado al momento de su fallecimiento, sus cuerdas estaban intactas. A él, por los vicios, se le quebró la conexión del lóbulo derecho del cerebro a la garganta, que es donde tú comandas un músculo. Si tú tienes más o menos un poco de tono muscular en los brazos, no te va a fallar si haces esto, porque te responde el músculo y el cerebro ordena en el acto”, explicó Brizuela.

Y continuó explicando que las adicciones no son un tema físico sino psicológico.

“Cuando tú cantas, en microsegundos le estás ordenando a la garganta que emita las notas que tiene que emitir. Pero si tú rompes ese vínculo por adicciones, porque aquí viene algo que me explicó mi madre cuando era muy niño. Lo terrible de esto es que crea una adicción no física, crea una adicción psicológica”, finalizó.

