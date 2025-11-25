Omar Chaparro confiesa dura verdad que casi lo lleva a abandonar su sueño: “Mi esposa no creía en mí”

“Tienes que creer tú para que la gente correcta empiece a creer”.

En una charla con las ‘Netas Divinas’, Natalia Téllez, Sofía Niño de Rivera, Daniela Magún y Galilea Montijo, el conductor Omar Chaparro destapó una dura verdad que por poco estuvo a punto de provocar que abandonara uno de sus más grandes sueños.

Chaparro abordó cómo cantar siempre fue uno de sus sueños dorados y como por mucho tiempo se dedicó a que su voz brillara, hecho que fue duramente criticado por su esposa Lucy, conocida como ‘La Mojarrita’.

“Mi esposa no creía en mí como cantante, me tocó muchos años. Mi esposa, la mujer que más amo… porque ella me veía que yo salía a cantar y el primer disco, que lo grabé con banda hace 14 años, me iba a cantar con la banda sinaloense a Tecate o Ensenada, y no iba la gente, y mi esposa me decía: ‘ya deja de invertirle tiempo a la música, ya ahorita tendrías un Oscar si te hubieras dedicado solamente a la actuación. Y yo le dije: ‘no, pero yo me visualizo cantando y actuando’”, dijo el presentador de televisión.

Omar asegura que tuvo que plantarse con su sueño y luchar para conseguirlo, pese a que las personas más cercanas no le daban su apoyo.

“El único que tiene que creer en uno es uno mismo. Va a haber gente que no cree, incluso tu manager, o en mi caso, tu cónyuge no cree en ti, no importa, yo creo en mí y entonces cuando uno genuinamente cree en uno y se pone a trabajar sin esperar el fruto ya crecido. Si tienes la paciencia de esperar”, compartió.

Por su parte, Niño de Rivera le cuestionó a Omar cómo hacer con los proyectos que se deben soltar con la certeza de que están lejos de cumplirse. “Yo sí creo que hay cosas, no estoy diciéndolo por tu carrera musical ni nada, pero hay cosas que también tienes que dejar ir. Por ejemplo yo siempre había querido ser bailarina de ballet y a los 28 años se me ocurrió empezar, no hay forma, no hay manera… hay cosas que tienes que decir ’no, chance no’”, expresó la conductora.

Al tiempo, Natalia agregó a la conversación que “tu esposa no creía en eso, pero definitivamente alguien sí creyó, más allá de la disciplina, alguien sí creyó en Omar”.

A lo que el conductor de ‘¿Quién es la máscara?’ externó el nombre de una famosa que le presentó al profesor que le cambiaría el rumbo.

“Yo creí tanto que entonces, como dice Pablo Coelho, cuando uno desea algo con tanta fuerza, el universo conspira para que así sea, y entonces, ustedes la conocen muy bien, la hermana de Yolanda Andrade, Marilé, hace tres años me dijo ‘tienes que conocer a este profesor, es un cantante de ópera’”.

Omar asegura que en su búsqueda de convertirse en cantante tuvo muchos mentores, pero necesita el indicado, que le dio impulso para cristalizar su sueño.

“Yo tenía otros profesores de canto, pero lo conocí y entonces con el maestro fue un click donde él creyó en mí como cantante. Me dijo ‘tienes 40 años cantando mal, pero tienes 40 años cantando, vamos a sacarle provecho, entonces empecé a trabajar con él. Sí tuvo que llegar alguien que creyera en mí, y luego llegó Eugenio Loeza y me dijo “yo creo en tu proyecto musical”.

Finalmente, con el equipo adecuado, Omar grabó su disco ‘Inesperado’, “y entonces tienes que creer tú para que la gente correcta empiece a creer”, finalizó.