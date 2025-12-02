¿Tommy Mottola le escribió algo a Thalía por su aniversario de bodas 25?

Como cada año, desde hace 25, Thalía celebra su amor con Tommy Mottola al recordar el día que se casaron en la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

Aunque decían que lo suyo con Tommy Mottola sería algo pasajero, la cantante perdura feliz en su matrimonio y este 2 de diciembre de 2025 celebran 25 años de casados.

Tommy no olvidó la fecha, y publicó en su cuenta de Instagram:

“Feliz aniversario, Thalía. Eres mi todo, mi luz, mi único y verdadero amor, por siempre”.

Thalía le respondió: "¡Te amo tanto mi amor! I love you so much, my sweetheart. God bless us always my love te amo”.

¿Qué dieron de cenar en la boda de Thalía?

La recepción se realizó en el exclusivo hotel The Regent, ubicado en el corazón de Manhattan. Se supo que alrededor de la pista de baila había gardenias flotando en agua; en tanto, los centros de mesa tenían rosas de todos los colores, gladiolas y gardenias.

El programa “El Gordo y La Flaca” estimó en 200 mil dólares solo el gasto en flores y revelaron que parte del menú incluyó: ensalada de camarones con langosta y filete de oveja y salmón, además de barra libre de tequila y martinis.

La boda de Thalía fue todo un espectáculo difícil de olvidar, no sólo por el inmenso vestido que portó, sino por los impecables detalles, las dificultades que representó para la policía de Nueva York y la larga lista de celebridades internacionales que llegaron.

¡Cómo olvidar el vestido diseñado por Mitzy con un costo aproximado de 350 mil dólares! Thalía quería que la cola saliera hasta las puertas de la iglesia, pero por cuestiones de logística, solo fue de 17 metros de longitud.

Según el diseñador Mitzy, el icónico vestido pesaba unos 70 kilogramos y fue confeccionado en seda, raso y tul, salpicado en diamantes y perlas blancas. Se necesitaron 4 personas para desenrollar la cola por las escaleras de la catedral, con tal de que lucieran las iniciales de los novios bordadas en diamantes al final del vestido.

Cristina Saralegui, Jennifer Lopez, Michael Jackson, Gloria y Emilio Estefan, Julio Iglesias, Verónica Castro, Fernando Carrillo, Yuri y otras celebridades fueron parte de los testigos de la mítica boda.