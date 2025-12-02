Suscríbete
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos

El hijo del “amigo de todos los niños” dio a conocer que el proyecto ya está en marcha.

Diciembre 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!

“Lo estamos haciendo, se está trabajando el proyecto y pronto vamos a poder anunciarlo”.

El hijo de Xavier López ‘Chabelo’ confirmó que se prepara la bioserie que contará la historia de una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana. López Miranda dijo que el proyecto “sí se va a hacer”, aunque evitó dar más detalles.

“Ya sabrán, nada te puedo contar, pero sí se va a hacer”, mencionó, resaltando lo reservado de la producción.

La noticia llega luego de especulaciones en torno a la posibilidad de llevar la historia de ‘Chabelo’ a la pantalla. Xavier López Miranda explicó que existen “un par de proyectos diferentes, uno de ellos es una serie, por supuesto, porque hay mucho que contar”, externó a Imagen Televisión.

El compositor, productor y realizador teatral subrayó la importancia personal de la obra: “Las historias son las historias, inclusive para mí es bien importante esta obra porque es una obra que mi papá apoyó desde el principio”.

Al cuestionarle sobre el material visual inédito de la serie, el hijo del comediante mencionó: “Lo estamos haciendo, se está trabajando el proyecto y pronto vamos a poder anunciarlo”.

‘Chabelo’, fundamental en la televisión del siglo XX

Xavier López Rodríguez falleció el 25 de marzo de 2023 a los 88 años. Su muerte ocurrió luego de ingresar a un hospital por un dolor abdominal agudo que provocó una perforación intestinal.

Con más de cinco décadas de trayectoria, ‘Chabelo’ se consolidó como uno de los rostros más emblemáticos de Televisa.

Su legado incluye 34 películas, 4 telenovelas y 10 programas de televisión, entre los que destacan: ‘En Familia con ‘Chabelo’ -edición dominical que estuvo al aire durante 48 años- o ‘La Carabina de Ambrosio’.

A pesar de su retiro en 2018, tras su participación en la película ‘El Complot Mongol’, mantenía proyectos en puerta.

Entre ellos destacaba una serie biográfica y una caricatura basada en su personaje, ambos en etapas iniciales de producción en octubre de 2022, según confirmó López Miranda. Se esperaba que estas producciones vieran la luz en algún momento de 2023.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
