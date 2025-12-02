Suscríbete
Invaden la casa de María Elena Saldaña ‘La Güereja’; Rubén Cerda destapa cómo ocurrió el despojo

El actor aclaró que la propiedad que compró la comediante enfrenta que terceros entraron a vivir ilegalmente.

Diciembre 02, 2025 
Ericka Rodríguez
La-Güereja-Rubén-Cerda.jpg

Terceras personas se metieron a vivir a la propiedad de María Elena Saldaña.

Instagram

“Aquí se estuvo manejando que el hermano de Sergio Sendel había vendido una propiedad de forma ilícita”.

El actor Rubén Cerda, reconocido por personificar a ‘Santa Claus’ en la temporada decembrina, salió a aclarar el conflicto que gira en torno a la casa de María Elena Saldaña.

Cerda explicó que hace años ‘La Güereja’ compró un terreno donde ahora ambos actores construyeron sus casas y se han visto envueltos en problemas legales por una presunta invasión de terceros.

Rubén aclaró versiones equivocadas que involucraban a Sergio Sendel y aparentes irregularidades en la venta de la casa.

Inicialmente, el actor también reconocido por aparecer en ‘Cero en Conducta’ con el personaje de ‘Gordonio’ se deslindó por completo de los rumores que señalaban a la familia de Sendel como responsables de una venta ilícita.

“Aquí está medio revuelta la situación. Sergio Sendel no me vendió ninguna propiedad. Aquí se estuvo manejando que el hermano de Sergio Sendel había vendido una propiedad de forma ilícita, pero no pasó nada de eso”, indicó Rubén en entrevista con Elisa Beristain.

El terreno pertenecía a Saldaña desde hace varios años antes de que Rubén la adquiriera. “‘La Güereja’ compró esta propiedad mucho antes… antes de que yo la comprara ya tenía siete años con esta propiedad”, señaló, descartando así cualquier sospecha de fraude.

Y añadió que el conflicto inició por un reclamo de la hija del antiguo dueño del restaurante ‘Los Dinos’, ubicado enfrente a lo que antes era el parque de diversiones ‘Reino Aventura’.

“Esta casa pertenecía al dueño de ese restaurante. Entonces su hija llegó argumentando que esos terrenos eran de ella, que habían sido heredados para ella. Entonces, ella me amenazó de que me los iba a quitar… y a la mera hora no pasó nada”, relató.

La propiedad estaba dividida en dos partes completamente regularizados.

“Eran dos terrenos. Un terreno me vendió a mí la señora María Elena Saldaña y el otro se lo quedó ella. Los dos terrenos tenían prediales a nombre de María Elena Saldaña. El gobierno no le va a dar a nadie una titularidad de un predial a nombre de otra persona”, cuestionó.

Y continuó indicando que antes de concretar la compra se solicitó una revisión legal completa.

“Se inició un proceso notarial en donde se hizo una investigación para ver si la casa tenía algún gravamen. El notario me dijo: ‘Sí, la puedes adquirir, la casa está libre de gravamen’”, contó Cerda.

Sin embargo, la pelea renació por una presunta invasión en el terreno que se quedó ‘La Güereja’. “Ahorita María Elena está en una situación porque le invadieron el terreno. Yo considero que ese terreno es de ella. Las personas que están ahí dicen que es suyo”.

Cerda también recordó que una mujer identificada como Silvia Rugama lo amenazó directamente con quitarle la propiedad.

“La señora Silvia Rugama fue la que me dijo que me iba a quitar el terreno. Desafortunadamente mi esposa falleció antes de que saliera el veredicto final. Ella llegó y me dijo: ‘No, yo ya investigué con todos mis abogados y ese terreno no me corresponde’”, declaró.

Rubén Cerda reiteró que su compra fue legal y con documentos oficiales, al tiempo expresó su preocupación por la invasión que enfrenta la casa de María Elena Saldaña.

maría elena saldaña Rubén Cerda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
