Famosos

Así reaccionó Michael Jackson al ver a Thalía en la Catedral de San Patricio para su boda en Nueva York

Thalía era su fan y para ella fue un sueño hecho realidad que asistiera de invitado a su boda con Tommy Mottola

Diciembre 01, 2025 • 
Alejandro Flores
thalía michaeljakcsontommymottola.jpg

Michael Jackson sólo estuvo en la iglesia para la ceremonia religiosa

Instagram

Mitzy visitó en 2024 la Catedral de San Patricio, y como muchos turistas mexicanos que viajan a Nueva York, no se aguantó las ganas de grabarse frente al imponente templo ideado por James Renwick y decir: “aquí se casó Thalía con Tommy Mottola”.

La diferencia es que Mitzy estuvo en la catedral ese día, el 2 de diciembre de 2020, cuando en efecto la cantante mexicana paralizó el tránsito de la Quinta Avenida, justo frente al Rockefeller Center.
A 25 años de la boda religiosa, recordamos lo que, a su vez, Mitzy recordó al regresar a la Catedral, incluyendo lo que dijo Michael Jackson cuando vio a Thalía entrar al templo con su vestido con la cola de 18 metros de largo.
“El original era de 100 metros de largo, iba desde el altar hasta la entrada... pero ni modo nos lo recortaron a 18".
TE RECOMENDAMOS LEER: A 20 años de la boda de Thalía: el anecdotario de su cuento de hadas

Al interior de la boda de Thalía en San Patricio

Mitzy recuerda que dentro de la Catedral se colocaron pantallas gigantes, como si la boda fuera un espectáculo en vivo o una transmisión en un estadio. Eso permitía a los feligreses e invitados estar atentos a cualquier detalle de lo que sucedía en el altar, las naves laterales, las bancas y, por supuesto, la nave central por la que entró Thalía aquella tarde-noche.

“Me acuerdo que llegamos en la limusina y que ella venía batallando con el vestido por el largo de la cola”, dice Mitzy en el video que publicó en su perfil de facebook en 2024.

Gracias a esas pantallas es que el diseñador mexicano se percató de la reacción de Michael Jackson.

“Ahí estaba sentado Michael Jackson”, dice Mitzy mientras señala la segunda hilera de bancas a la derecha de altar de la Catedral.

La reacción del Rey del Pop ante Thalía y su vestido de boda

Además del Rey del Pop, la lista de personalidades tuvo a Jennifer Lopez, Verónica Castro, Marc Anthony, Julio Iglesias, Emilio Estefan, Robert de Niro, Juan Gabriel y otros 1200 invitados.

“Había pantallas gigantes. Entonces de repente estaba sentado ahí Michael Jackson y ve las pantallas y le hacen un close up”, narra Mitzy.

@despiertamericatiktok

👑 ¡ @thalía lo recuerda con emoción! Michael Jackson fue a su boda 💍🎤 #DespiertaAmerica de lunes a viernes a las 7a/6c por @univision 📺 #Thalía #MichaelJackson #TommyMottola #clippeo

♬ original sound - Despierta América

Ese fue el preciso instante en el que Thalía entró a la Catedral y llamó la atención de todos los asistentes.

“Entonces yo miré a Michael y él voltea a ver a Thalía y él le hace: wow... se vio cómo le hizo wow al ver el vestido con 18 metros de largo en la cola”.

Thalía y Mottola han forjado desde hace un cuarto de siglo uno de los matrimonios más sólidos de la industria de la música.

Thalía Boda de thalía
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
