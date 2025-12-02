‘Gomita’ sorprende al anunciar que se bautizó a los 31 años: “He dejado muchas cosas del mundo”

“Sólo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí”.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que decidió bautizarse a sus 31 años. La también influencer aseguró que este evento simboliza un cambio profundo en su vida personal y espiritual.

A través de sus redes sociales, ‘Gomita’ compartió que su bautizo ocurrió en un sitio privado y que estuvo acompañada de su familia y seres queridos, destacando la presencia de su mamá, doña Elizabeth Campos.

“No tengo cómo expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Sólo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí. Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a sólo depender de él, dejé muchas cosas del mundo para seguir agradándole a él. La lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero sólo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy”, escribió la creadora de contenido.

‘Gomita’ también dedicó una emotiva declaración a la señora Elizabeth: “Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mí. Sé que tú y yo hemos luchado juntas por nuestra estabilidad, no ha sido nada fácil. Gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá”.

Por su parte, la madre de la presentadora también compartió cómo vivió el bautismo de ‘Gomita’.