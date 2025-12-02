Suscríbete
Famosos

‘Gomita’ sorprende al anunciar que se bautizó a los 31 años: “He dejado muchas cosas del mundo”

La conductora dijo que la fe y su familia la motivaron a transformar su camino.

Diciembre 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg

La creadora de contenido mostró imágenes de su bautizo.

Instagram

“Sólo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí”.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que decidió bautizarse a sus 31 años. La también influencer aseguró que este evento simboliza un cambio profundo en su vida personal y espiritual.

A través de sus redes sociales, ‘Gomita’ compartió que su bautizo ocurrió en un sitio privado y que estuvo acompañada de su familia y seres queridos, destacando la presencia de su mamá, doña Elizabeth Campos.

“No tengo cómo expresar todo lo que me ha sucedido estos últimos años y meses. Sólo puedo decirles que he encontrado plenitud y han cambiado mil cosas dentro de mí. Dios ha llenado cada vacío en mi vida, me ha enseñado a sólo depender de él, dejé muchas cosas del mundo para seguir agradándole a él. La lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero sólo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy”, escribió la creadora de contenido.

@tribunasonoramex

¡#Gomita compartió su bautizó! 💦👩🏻 #fyp #viral #fypage #viraltiktok

♬ sonido original - TribunaSonoraMX - TribunaSonoraMX

‘Gomita’ también dedicó una emotiva declaración a la señora Elizabeth: “Gracias mami por acompañarme en un día tan especial para mí. Sé que tú y yo hemos luchado juntas por nuestra estabilidad, no ha sido nada fácil. Gracias por demostrarme que siempre estás dispuesta y presente como mamá”.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Por su parte, la madre de la presentadora también compartió cómo vivió el bautismo de ‘Gomita’.

“Un día muy feliz, mi corazón está lleno de felicidad y agradecimiento, porque cuando le pides a Dios de rodillas en oración que traiga a tus hijos a los pies de Jesucristo y entregan su vida sin presionar, lo vale todo. Mi hija @gomitaoficial123 decidió bautizarse y entregarle su vida a Dios, yo lo celebro porque sé que Dios está obrando”, escribió doña Elizabeth.

gomita
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
capi-bara.jpg
Famosos
¿Cuál fue el rating de '¿Quién es la máscara?’ en el destape de Capi Bara?
Diciembre 01, 2025
 · 
TVyNovelas
irvin-ruiz-.jpg
Famosos
Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ revela haber vivido una situación de abuso cuando tenía 14... “y él, 29"
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yadhira-carrillo-portada.jpg
Famosos
Yadhira Carrillo vuelve a portada de TVyNovelas y nos revela su secreto para llorar
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
lasperdidas-.jpg
Famosos
Mujeres trans conquistan en ‘El Tenorio Cómico': Así ha sido la experiencia de Wendy Guevara y Paola Suárez
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
daddy-yankee--demanda.jpg
Famosos
¿Por qué Daddy Yankee demandó a su exmanajer Raphy Pina y a su exesposa Mireddys González?
Un nuevo pleito legal comenzó.
Diciembre 01, 2025
 · 
TVyNovelas
lis-vega--.jpg
Famosos
Lis Vega fue eliminada de ‘La Granja VIP’ tras despotricar: “Es un juego asquerosísimo, tienes que ser ojet3'
La cubana no se guardó nada, y finalmente, salió de la competencia.
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
matias-gruener-zabaleta.jpg
Famosos
Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, nos comparte cómo ha sobrellevado el daltonismo
Se lo diagnosticaron a los 6 años de edad
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
Thalía-vestido-boda.jpg
Famosos
¿Cuánto costó el vestido de Thalía elaborado por Mitzy en el año 2000? Este sería el valor en 2025
A 25 años del lujoso enlace, se destapan detalles asombrosos de aquella helada noche en Nueva York.
Diciembre 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez