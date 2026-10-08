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‘Olga Sana’ sale de cirugía: EXTIRPARON el tumor que crecía en su seno izquierdo. Este es su estado de salud

La noche de ayer, Bettina Salazar fue sometida a cirugía para extraerle el cáncer.

Octubre 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Olga Sana’ compartió un video desde el hospital donde dijo cómo se encuentra tras cirugía.

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“Todavía van a checar uno, pero la probabilidad es mínima”.

Desde hace varios días, la comediante ‘Olga Sana’ preocupó a sus seguidores al dar a conocer que el cáncer había sido detectado de nuevo en uno de sus senos, esto luego de 11 años de haber superado la enfermedad.

Bettina Salazar se mostró fuerte ante las noticias que iba recibiendo, principalmente cuando le confirmaron que sí había el cáncer. Desde ese momento advirtió:

“Yo ayer cuando estaba en la biopsia esperaba que saliera el aire de ‘La Rosa de Guadalupe’, el vientecito, y que dijeran ‘el tumor es benigno, no es maligno’. Pero creo en los milagros, eh. Creo en los milagros y puede ser. Hay un 10% de que sea benigno, un 10%, pero hay algo, puede haber fe, puede haber fe, y si no, en verdad que le volvemos a dar pelea, otra vez. Si me tengo que quitar el seno, me lo quito. Las mujeres no valemos por uno, dos, cuatro senos, no valemos por eso. Yo lo único que quiero es vivir y voy a vivir. Ah, eso se los aseguro. Voy a vivir”, dijo en aquel momento ‘Olga Sana’.

TE RECOMENDAMOS: ‘Olga Sana’ ya se hizo la biopsia: “hay un 10% DE QUE SEA BENIGNO, pero creo en los milagros”

Ahora, la noche de ayer, la humorista compartió un video en sus redes sociales en las que aparece en la habitación de un hospital compartiendo que ya había sido sometida a una cirugía para extirparle el tumor.

“No tengo palabras para agradecerles, chamacos. Salí bien, salí bien. No hubo cáncer en los ganglios. Todavía van a checar uno, pero la probabilidad es mínima. En verdad no tengo cómo pagarles tanto cariño, no quiero decir una sola persona porque son muchísimas. Entré a la cirugía sin miedos, se los juro”, manifestó.

Luego dio cuenta de que falta un estudio para confirmar que está limpia y no requiere de tratamientos adicionales como quimioterapias o radioterapias.

“Ya nada más es esperar el último estudio de patología. Todo apunta a que es negativo, pero es un protocolo”.

Bromista, ‘Olga Sana’ dijo que quería ir a celebrar al ‘Ángel’ e hizo movimientos que preocuparon a sus familiares, a lo que respondió: “Discúlpenme, estoy feliz, regresé a la vida”.

Finalmente, envió un mensaje para pedirle a sus seguidores que no dejen de atender su salud para que no reciban un diagnóstico inoportuno.

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NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Olga Sana’ da a conocer que tras 11 años LIBRE DE CÁNCER, le encontraron una bolita en su otro seno

“Cuídense, chéquense, recuerden que esto fue en un chequeo anual. Chéquense por favor”, concluyó.

Bettina Salazar Cáncer De Mama
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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