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‘Olga Sana’ ya se hizo la biopsia: “hay un 10% DE QUE SEA BENIGNO, pero creo en los milagros”

‘Olga Sana’ dio a conocer que el pronóstico no es bueno y que el cáncer podría haber vuelto al seno que le dejaron tras superar la enfermedad.

Septiembre 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Bettina Salazar comparte que el cáncer parece haber vuelto a uno de sus senos.

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“Sí les digo que si esto es cáncer, voy a volver a salir. Se los prometo”.

“Pensé que nunca iba a regresar”, dice la comediante Bettyna Salazar. Y es que apenas el día de ayer emitió un comunicado para anunciar que los médicos le encontraron una “bolita en el seno izquierdo”.

La comediante conocida como ‘Olga Sana’ acudió a realizarse una biopsia y ahí le revelaron que el pronóstico no es muy alentador.

Inicialmente reveló cómo se enteró del tumor en su pecho. “Fíjense lo importante de checarnos. Yo no tuve ningún síntoma, fui únicamente a mi revisión anual y ahí es en donde se dan cuenta que está iniciando otro tumor en el seno que me habían dejado”, contó la humorista a las cámaras de ‘Sale el Sol’.

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Y puntual a su chequeo médico, ahora está a tiempo de atender el tumor que se alojó en su cuerpo, sin embargo, “al parecer, el pronóstico no es bueno, no lo es. Tengo que esperar”.

Al tiempo, reveló que se siente en paz con lo que está por vivir. “Estoy más tranquila porque como digo, esto ya lo conozco. Sí digo ‘qué mal volver a pasar. Pensé que nunca iba a regresar, pero si regresó le voy a volver a dar pelea, otra vez’”, sentenció.

Salazar también contó que hay quienes le sugieren que no toque el tema, lo evite y lo cancele, aunque ella tiene otra idea: ser clara y sincera.

“Hay personas que me han dicho ‘no vuelvas a hablar del cáncer, no menciones la palabra’. No, yo pienso que las cosas como son. Yo tuve cáncer y ahorita tengo riesgos de tener cáncer nuevamente, pero pues bueno, hay milagros”.

Y aunque se mantiene optimista y espera le ocurra un milagro, también hay miedo.

“Yo ayer cuando estaba en la biopsia esperaba que saliera el aire de ‘La Rosa de Guadalupe’, el vientecito, y que dijeran ‘el tumor es benigno, no es maligno’. Pero creo en los milagros, eh. Creo en los milagros y puede ser. Hay un 10% de que sea benigno, un 10%, pero hay algo, puede haber fe, puede haber fe, y si no, en verdad que le volvemos a dar pelea, otra vez. Si me tengo que quitar el seno, me lo quito. Las mujeres no valemos por uno, dos, cuatro senos, no valemos por eso. Yo lo único que quiero es vivir y voy a vivir. Ah, eso se los aseguro. Voy a vivir”, dijo entusiasta ‘Olga Sana’.
Bettina Salazar? ¡Termina su batalla contra el cáncer!

Y fue certera en decir que si tiene que entrar a un tratamiento pesado como la quimioterapia, “pues vuelvo a entrar”.

Bettina agradeció a sus seres queridos y a sus seguidores. “En verdad, muchas gracias. El apoyo que ustedes me dan, que me da el público me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho”.

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Finalmente, Ana María Alvarado le preguntó a la comediante si a la par de la mano de los médicos toma terapia psicológica, principalmente para llevar mejor las emociones, a lo que respondió:

“No, yo sola. Yo tengo mis ‘oompa loompas’ aquí en la cabeza. Yo sola me doy ánimos. Hoy amanecí en modo todo me la ‘peleishion’. Ah, sí. Ya no voy a estar noches sin dormir. Ya no, ya lo decidí hoy. Sea lo que sea lo voy a afrontar, y lo voy a afrontar con dignidad y con fuerza porque en estos casos hay que ser valientes. Un día me lo dijo Julio Alegría y es cierto ‘hay que ser valientes y entrarle al toro con mucho optimismo’, porque sí les digo que si esto es cáncer, voy a volver a salir. Se los prometo”, concluyó.

Bettina Salazar Cáncer De Mama
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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