Aaron Mercury destapa que Briggitte Bozzo DEJÓ DE SEGUIRLO en redes sociales: “¿qué le pasa?”

“Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa?”.

En medio de rumores de un conflicto con la productora de ‘La Casa De Los Famosos México’, Aaron Mercury reveló que la actriz venezolana Briggitte Bozzo, dejó de seguirlo en redes sociales.

Fue durante una entrevista para el programa ‘Hoy’ que mencionó: “Tanto tiempo que hemos bailado y así, ¿qué le pasa?”, expresó entre risas. Al tiempo, dijo que él también ya dejó de seguirla.

Al exhabitante del reality le preguntaron sobre el conflicto entre Gala Montes y Briggitte. “La verdad es que yo pensé, por la última que había visto, que se llevaban bien. Y al parecer se superodian”, comentó Mercury.

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Ante la pregunta de si él también la dejó de seguir, Aaron fue directo: “Sí. No soy fan de nadie. Me preocupo por lo que yo hago y lo que yo pienso”.

El 25 de julio pasado, el tiktoker viajó a California para asistir al homenaje póstumo de Oliver Tree en el Quarry Amphitheater de la Universidad de California en Santa Cruz.

Su asistencia a la ceremonia habría coincidido con su ausencia en otro evento relacionado a ‘La Casa De Los Famosos México’, para el que supuestamente estaba considerado como conductor.

Esto alimentó los rumores de que la productora de ‘La Casa’, Rosa María Noguerón también dejó de seguir a Mercury en redes sociales.

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Hasta la fecha, ni Mercury ni Noguerón han confirmado que exista un conflicto, ni que el influencer haya sido excluido de futuros proyectos vinculados al programa.