¿'Shrek 5', con nuevos personajes y otra voz? La inesperada condición de Alfonso Obregón que podría cambiar todo

El pasado 27 de febrero, los nostálgicos se alegraron mucho cuando los estudios DreamWorks revelaron el primer adelanto de “Shrek 5", un teaser que no duró ni 30 segundos; sin embargo, el furor pronto se transformó en burla cuando salió a relucir el nuevo diseño de los personajes para esta entrega... ¡ hasta los compararon con el “Sonic feo” que debió ser rediseñado ante las críticas!

Los memes y chistes sobre la nueva cara de los personajes de “Shrek 5" se mantuvieron implacables a lo largo de los días... no obstante, muchas personas aceptaron que todavía quedaba el consuelo de escuchar a Alfonso Obregón, la voz original del ogro; ahora, incluso esta posibilidad comenzó a evaporarse con las declaraciones más recientes del actor: ¡sólo trabajará en la película si cumplen con estas condiciones !

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ CONDICIONES PUSO ALFONSO OBREGÓN PARA ESTAR EN “SHREK 5"?

Durante una entrevista para el canal de YouTube “Jeffar Vlogs”, Alfonso Obregón aceptó que aún no ha sido contactado para participar en “Shrek 5"; sin embargo, en caso de que DreamWorks lo haga en esta ocasión se pondrá más estricto para ponerle precio a su voz: “Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer (la voz)”, enfatizó.

En su charla con “Jeffar Vlogs”, Alfonso Obregón habló de su paso por la cárcel luego de que fuera acusado de supuesto abuso sexual en contra de una de sus alumnas -ya que da clases de doblaje- y reveló que sus condiciones se reducen a dos puntos: una mejor paga y más reconocimiento.

“Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás, y quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español: quiero que anuncien ‘Alfonso Obregón Inclán en Shrek’ ", declaró el actor de doblaje.

¿Crees que DreamWorks y la empresa para la que trabaja Alfonso Obregón acepten estas condiciones, o tal vez veremos a un nuevo “ Shrek ” en esta quinta película con una imagen renovada y una voz diferente? El debate en redes está servido y, claro, los comentarios no tardaron en llegar... ¡todo podría ocurrir!

¿QUIÉN ES ALFONSO OBREGÓN Y POR QUÉ ESTUVO EN LA CÁRCEL?

Alfonso Obregón Inclán es un actor de teatro, radio y doblaje nacido en la Ciudad de México en julio de 1960 reconocido por interpretar a “Shrek” en las cuatro películas de la saga, así como a otros personajes como “Fox Mulder”, “Kakashi Hatake”, “Bugs Bunny”, “Alex DeLarge” y la cebra “Marty” de “Madagascar”.

A inicios de agosto del 2024, Alfonso Obregón fue detenido por supuesto abuso sexual en contra de una de sus alumnas y estuvo dos semanas en la cárcel; finalmente, el 23 de ese mismo mes fue liberado.

A decir de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no se encontraron suficientes evidencias que comprobaran la culpabilidad de Obregón, quien quedó limpio de todo cargo aunque con una fuerte controversia relacionada con su nombre.