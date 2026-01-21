Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’

“Si a mí no me dan mi crédito, no la hago. Y si no hablamos de lana y a mí no me convence la proposición, no la hago y no pasa nada”.

Alfonso Obregón es la inconfundible voz de ’Shrek’ en sus cuatro entregas y junto a Eugenio Derbez han ofrecido un doblaje que se ha hecho inmejorable, sin embargo, algo podría cambiar para la nueva película.

Luego de meses de rumores entre los fanáticos del doblaje latino, fue Eugenio quien confirmó oficialmente que volverá a prestar su icónica voz como ‘Burro’.

El también productor declaró que su participación no fue automática, pues puso condiciones creativas antes de aceptar el papel. Uno de los requisitos que le puso a DreamWorks Animation fue tener libertad para adaptar el guión al público latinoamericano.

Derbez les insistió en que esta adaptación es fundamental para mantener el humor, los modismos y las referencias culturales que los fanáticos han llegado a asociar con ‘Burro’ en Latinoamérica.

La posibilidad de continuar este estilo de doblaje fue clave para que Derbez aceptara regresar a la saga de ’Shrek’, sin embargo, el estudio de animación no ha tenido las mismas consideraciones para la voz del protagonista de la película.

Aunque las exigencias de Eugenio y Alfonso Obregón son casi las mismas, el actor de doblaje reveló que la compañía no lo ha buscado y que no tendría problema si el personaje lo hace alguien más.

“Yo ya dejé muy clara mi posición en los medios y lo reitero: si la empresa, si DreamWorks o quien sea el responsable del trabajo, no se sientan, no me hablan, no me dicen ‘ven, vamos a platicar’; si no se sientan conmigo y me dicen ‘Alfonso, vamos a ponernos de acuerdo’, no la hago”, dijo Obregón.

El actor de doblaje insistió en que son claras sus condiciones y que, si no se cumplen, no será parte de la cinta.

“Si yo no dirijo la película, no la hago. Si a mí no me dan mi crédito cada vez que la película salga en español como el estelar de la película... porque cuando la gente va al cine y escucha la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón Inclán. Exacto. ‘Shrek’ no existe, ‘Shrek’ es un mono. El que existe es Mike Myers, que le da voz en inglés y es el original. Cuando la oyes en inglés, al que deben anunciar es a Mike Myers; cuando la oyes en español, el que la hace es Alfonso, y al que deben anunciar es a Alfonso”.

Continúa diciendo: “Si a mí no me dan mi crédito, no la hago. Y si no hablamos de lana y a mí no me convence la proposición, no la hago y no pasa nada. No la voy a hacer y no le va a gustar a mucha gente, mucha gente no va a ir al cine, pero de todas maneras la van a hacer y la gente se acabará acostumbrando, como se acostumbraron con ‘Los Simpson’, que los quitaron durante 15 años”, sentenció.

