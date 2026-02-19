Alfonso Obregón pide apoyo de sus fans para regresar al doblaje de la cinta: “Quiero VOLVER a ser ’Shrek’”

“‘Shrek’ no existe, ‘Shrek’ es un mono”.

Hace un mes, el actor de doblaje Alfonso Obregón, la inconfundible voz de ‘Shrek’, destapaba que el estudio de animación de la película no lo había buscado para la quinta entrega de la película.

El actor se enteraba que Eugenio Derbez ya confirmaba su regreso para prestar su voz a ‘Burro’, sin embargo, a él no lo había buscado DreamWorks Animation.

Además, el comediante mencionaba públicamente que con él, la compañía había aceptado las condiciones que impuso.

Caso contrario pasaba con Alfonso, pues aunque las exigencias de ambos actores eran las mismas, para el actor de doblaje no había luz verde, ni siquiera lo habían buscado.

“Yo ya dejé muy clara mi posición en los medios y lo reitero: si la empresa, si DreamWorks o quien sea el responsable del trabajo, no se sientan, no me hablan, no me dicen ‘ven, vamos a platicar’; si no se sientan conmigo y me dicen ‘Alfonso, vamos a ponernos de acuerdo’, no la hago”, dijo Obregón.

“Si yo no dirijo la película, no la hago. Si a mí no me dan mi crédito cada vez que la película salga en español como el estelar de la película... porque cuando la gente va al cine y escucha la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón Inclán. Exacto. ‘Shrek’ no existe, ‘Shrek’ es un mono. El que existe es Mike Myers, que le da voz en inglés y es el original. Cuando la oyes en inglés, al que deben anunciar es a Mike Myers; cuando la oyes en español, el que la hace es Alfonso, y al que deben anunciar es a Alfonso”.

“Quiero volver a ser ’Shrek’”

La postura de Alfonso parecía tajante, sin embargo algo cambió. Ahora, el encargado de doblar al encantador ogro en las cuatro entregas previas, lanzó una campaña para reclamar su regreso.

A través de sus redes sociales, el actor lanzó un mensaje emotivo y directo que abrió un debate sobre el valor de las voces originales en el doblaje y la importancia del reconocimiento para los actores mexicanos.

Con el movimiento #MiOgroFavorito Alfonso lanzó un clip en el que, interpretando la voz de ‘Shrek’, habla de las condiciones que había puesto para volver a doblar al personaje, además de aparecer en los créditos. También aprovechó para aclara algunos puntos como su salario, pues el actor comentó que no quiere cobrar lo mismo que Mike Myers, sino un sueldo justo por su trabajo.