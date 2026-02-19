Suscríbete
Famosos

Alfonso Obregón pide apoyo de sus fans para regresar al doblaje de la cinta: “Quiero VOLVER a ser ’Shrek’”

El actor reconoció que quiere recuperar su papel como la voz del icónico ogro.

Febrero 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
AlfonSo-Obregón-Shrek.jpg

Alfonso Obregón lanza campaña para volver a ser ‘Shrek’.

Instagram

“‘Shrek’ no existe, ‘Shrek’ es un mono”.

Hace un mes, el actor de doblaje Alfonso Obregón, la inconfundible voz de ‘Shrek’, destapaba que el estudio de animación de la película no lo había buscado para la quinta entrega de la película.

El actor se enteraba que Eugenio Derbez ya confirmaba su regreso para prestar su voz a ‘Burro’, sin embargo, a él no lo había buscado DreamWorks Animation.

Además, el comediante mencionaba públicamente que con él, la compañía había aceptado las condiciones que impuso.

LEE MÁS: Cumplen todas las EXIGENCIAS de Eugenio Derbez pero no las de Alfonso Obregón para hacer ’Shrek 5’

Caso contrario pasaba con Alfonso, pues aunque las exigencias de ambos actores eran las mismas, para el actor de doblaje no había luz verde, ni siquiera lo habían buscado.

“Yo ya dejé muy clara mi posición en los medios y lo reitero: si la empresa, si DreamWorks o quien sea el responsable del trabajo, no se sientan, no me hablan, no me dicen ‘ven, vamos a platicar’; si no se sientan conmigo y me dicen ‘Alfonso, vamos a ponernos de acuerdo’, no la hago”, dijo Obregón.

“Si yo no dirijo la película, no la hago. Si a mí no me dan mi crédito cada vez que la película salga en español como el estelar de la película... porque cuando la gente va al cine y escucha la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón Inclán. Exacto. ‘Shrek’ no existe, ‘Shrek’ es un mono. El que existe es Mike Myers, que le da voz en inglés y es el original. Cuando la oyes en inglés, al que deben anunciar es a Mike Myers; cuando la oyes en español, el que la hace es Alfonso, y al que deben anunciar es a Alfonso”.

“Quiero volver a ser ’Shrek’”

La postura de Alfonso parecía tajante, sin embargo algo cambió. Ahora, el encargado de doblar al encantador ogro en las cuatro entregas previas, lanzó una campaña para reclamar su regreso.

A través de sus redes sociales, el actor lanzó un mensaje emotivo y directo que abrió un debate sobre el valor de las voces originales en el doblaje y la importancia del reconocimiento para los actores mexicanos.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿'Shrek 5', con nuevos personajes y otra voz? La inesperada condición de Alfonso Obregón que podría cambiar todo

Con el movimiento #MiOgroFavorito Alfonso lanzó un clip en el que, interpretando la voz de ‘Shrek’, habla de las condiciones que había puesto para volver a doblar al personaje, además de aparecer en los créditos. También aprovechó para aclara algunos puntos como su salario, pues el actor comentó que no quiere cobrar lo mismo que Mike Myers, sino un sueldo justo por su trabajo.

Alfonso Obregón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mamá-Eugenia-Cauduro.jpg
Famosos
Eugenia Cauduro despide a su mamá con profundo dolor; superó el año de vida que le pronosticaban
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mario bezares (1).jpg
Famosos
Mario Bezares narra que se salvó de una redada en Estados Unidos, por 30 minutos
Febrero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
karen sentíes.jpg
Famosos
La verdad detrás de Karen Sentíes, la villana de “Muchachitas” que dejó la fama por amor a un estadounidense
Febrero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodal.jpg
Famosos
“La carta de la muerte está detrás de Nodal": Mhoni Vidente predice traición en su rancho
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura zapata oriana.jpg
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
La actriz y la influencer chocaron y estuvieron de acuerdo en que ya no se van a volver a hablar
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
lorenzomendezclaudiagalvantiby camacho.jpg
Famosos
Tiby Camacho tiene un plan para eliminar a Lorenzo Méndez; no olvida que le dijeron “ratera”
La influencer, que abandonó el reality "¿Apostarías por mí?” por estar embarazada, se alegró de la nominación
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
FOTO-tvyn-R.psd (6).png
Famosos
Lupita TikTok exhibe a Momo Guzmán tras ponerse la botarga de Burrita Burrona en video de Turbulence
La influencer colaboró con Turbulence Queen y desató polémica.
Febrero 18, 2026
 · 
MrPepe Rivero
marcas gaby ramírez (1).jpg
Famosos
¿Quién es la dueña del nombre “Gaby Ramírez” según los registros del IMPI?
El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual tiene un archivo que da cuenta de la pugna por el nombre entre la actriz y la conductor
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores