Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana REAPARECE con noticias sobre SALUD de su esposo el camarógrafo

Desde mayo de 2026 hubo malas noticias sobre la salud del esposo de Janet Kushner, la youtuber y autora conocida por su canal de YouTube de JAUJA Cocina Mexicana.

Había dejado de publicar videos, mismos que se han convertido en un referente de YouTube para disfrutar de deliciosas recetas, pero ya volvió con buenas noticias.

Y es que su esposo Jack, quien funge como camarógrafo y comensal en el Canal de YouTube, atravesó problemas de salud.

“Mi amado marido y camarógrafo recibió malas noticias de salud y hemos estado de doctor en doctor y les confieso que no hemos tenido ni el tiempo ni la cabeza para grabar las recetas”, había dicho Janet sobre el tema.

Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana reaparece en su canal de YouTube YouTube/JaujaCocinaMexicana

Esta semana, Janet reapareció con buenas noticias y agradecimiento

En un nuevo video, Janet apareció con su marido, y dijo: “Les agradecemos todos sus buenos deseos para la salud de mi marido. Gracias a todos sus bendiciones, les tenemos buenas noticias”.

“Los resultados de las nuevas tomografías señalan un progreso muy favorable y significativo. Y aunque todavía no salimos de estas, creo que vamos por buen camino”, dijo el señor.

https://www.youtube.com/watch?v=FXziFd85Yq0

“Una vez que me sienta mejor, vamos a comenzar a filmar y publicar recetas nuevas”, reitero.

Janet resaltó: “Les cuento que es un guerrero, yo no sé si yo aguantaría todos los tratamientos que le han dado. Se me rompe el corazón cada vez que regresamos de la clínica, me lo dejan echo papilla”.

“Si se trata de estar contigo aunque sea un día más, todo esto bien vale la pena”, reiteró el camarógrafo de JAUJA como un gesto romántico.

Cabe mencionar que Jauja significa paraíso, prosperidad, abundancia. Después de más de una década, a Janet ya le publicaron un libro con sus mejores recetas.