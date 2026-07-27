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Flor Vigna pide ayuda a mexicanos para sustituir a la estilista que despidió por insultos contra México

La influencer argentino recurrió a un estilista de emergencia para su imagen en el estreno de La Casa de los Famosos

Julio 26, 2026 • 
Alejandro Flores
flor vigna estilista la casa de los famosos.jpg

Flor Vigna

Instagram

Días antes de entrar a La Casa de los Famosos, Flor Vigna estaba desesperada por no saber qué imagen llevaría a la gala de estreno.

La encargada de ese trabajo era, hasta hace una semana, Lau Styling pero Flor tuvo que despedirla luego de que se viralizó un video en el que insultó a los mexicanos.
En las imágenes se ve a Lau eufórica, hablando primero sobre futbol y los triunfos de Argentina pero luego su discurso viró hacia insultos hacia la selección mexicana e hizo una generalización sobre México.
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El dilema de Flor Vigna

Aunque Flor se negó en un principio a despedirla, la presión en redes sociales terminó por obligarla a hacerlo.
En una publicación, la influencer argentina se mostró tan desconcertada por la falta de un estilista que bromeó con pedirle ayuda a su mamá, quien le recomendó adaptar unas bolsas negras para basura.

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Más en serio, Flor Vigna presentó Roberto Coss como su estilista emergente, quien con ayuda de Karen Campos y David Arredondo le diseñaron la imagen para su entrada a La Casa de los Famosos.

Sin embargo, para el resto de la temporada, Flor pidió ayuda y en ese mismo video agregó un mensaje:

“Todos los diseñadores que se quieren sumar a esta aventura para La Casa de los Famosos pueden escribirle directo a Roberto Coss”.

Flor Vigna La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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