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Famosos

Entre albures, groserías y errores, la Fiesta de los Famosos se llenó de influencers para ver La Casa

Cry, Briggitte Bozzo y Dania Méndez fueron algunos de los conductores.

Julio 26, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La fiesta de los famosos 2026

La Casa de los Famosos México

Previo al gran estreno de La Casa de los Famosos México 2026, se realizó la Fiesta de los Famosos en un foro de Televisa San Ángel, donde celebridades fueron invitadas para disfrutar de la gala en pantalla grande y entre estrellas.

Dania Méndez, Briggitte Bozzo, Cry y más influencers fueron algunos de los conductores del evento, donde había una sección de alfombra roja y anuncios especiales.

Sin embargo, al ser un evento en vivo, los errores no se dejaron esperar. Ya sea cuando los conductores se equivocaban al leer el prompter (que les dicta qué es lo que deben decir), o por no saber organizar los micrófonos ante los invitados.

Por si fuera poco, Jimmy Velázquez, como parte de los conductores, no se dio cuenta y leyó un comentario que incluía un albur en referencia a que la habitante Karina Torres es una mujer transexual.

En otro momento, Olga Breeskin llegó al evento y aunque Dania Méndez tenía su micrófono y uno más para la entrevistada, la vedette le quitó el micrófono a Briggitte Bozzo, y Dana terminó con dos micrófonos sin usarse.

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En otro momento, los micrófonos fueron insuficientes, y le hicieron la grosería a Tyler Iriarte.

A Dania le fue igual, cuando quiso besar a Saúl El Jaguar, y se quedó con las ganas y el beso en el aire...

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MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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